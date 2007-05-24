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"20 сигарет" в Каннах

24 мая
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24 мая 2007
24 мая в рамках Международного Кинофестиваля в Каннах состоялась премьера фильма "20 сигарет".
Эта картина дебютанта Александра Горновского, снятая по сценарию Дмитрия Соболева («Остров»), повествует о трудовых буднях рекламщика Андрея, о возникновении новой морали, когда интересы корпорации ставятся выше моральных ценностей, о некоем «третьем менеджерском завете», как его называет один из героев картины.
Что волнует современного человека? Кем он является в этой жизни. Его успех, его карьера, его семья, его противоречия и победы. Он заключен в рамки современного стиля жизни и хочет оставаться свободным. И все это в один день.
Этот фильм о реалиях современной жизни молодых профессионалов. О сложностях и проблемах, успехах и неудачах. О главном герое, каждую секунду стоящем перед проблемой выбора. О поступках: хороших ли, плохих – каждый сам делает выводы.
Каждая зажжённая сигарета – это метафора драматического поиска себя и приближения к критической точке выбора.
«20 сигарет — это тот хронометраж, то время, которое дано герою для того, чтоб он определился со своими жизненными приоритетами. Это ещё те часы, тот ритм, который существует в картине. Мы не случайно сделали такой смелый ход. У нас разработана специальная пачка сигарет, которая в фильме так и называется – «20 сигарет». Каждый раз, когда герой достаёт сигарету из пачки, число сигарет на ней меняется».
Главный герой картины – Андрей, арт-директор в рекламном агентстве. В день, когда его жена рожает их первенца, жизнь Андрея преподносит ему множество не очень приятных сюрпризов. Сначала, вместо того, чтобы ехать к жене в роддом, Андрею приходится мчаться на работу решать возникшие проблемы. Он закуривает свою первую сигарету за день, несмотря на то, что он пытался бросить курить. Он вступает в конфликт с клиенткой и оказывается под угрозой увольнения.
С этого момента день Андрея превращается в сплошной кошмар. Вместо того, чтобы ехать в роддом к жене, он вынужден исправлять сложившуюся ситуацию. Весь день Андрей носится по городу, чтобы разрешить сложившийся конфликт. На этом пути, сам того не замечая, он совершает ошибку за ошибкой. Ради карьеры и будущего благополучия жены и ребенка он поступается многими своими принципами. Но желаемого результата герой так и не добивается.
Однако это фильм не о карьеристе, а скорее о возникновении новой морали, когда интересы корпорации ставятся выше моральных ценностей, о некоем «третьем менеджерском завете», как его называет один из героев картины.
Персонажи
АНДРЕЙ (Илья Любимов): Молодой целеустремлённый и амбициозный профессионал мира рекламы. Карьера в рекламе – его призвание. Порой он мыслит рекламными образами, и события его жизни (обыденные и критические) преломляются в его голове и становятся рекламными «глюками», то и дело всплывающими в картине.
При этом Андрей – любящий муж, который с нетерпением ждёт появления на свет своего первенца.
БОРИС (Оскар Кучера): Друг и сотрудник Андрея – беззаботный шалопай, шутник и любитель красивых девушек и приключений. Готов на многое ради своего друга. В работе вовсю импровизирует, но в критической ситуации может быть серьёзен, способен прикрыть друга в трудную минуту.
МАНУИЛ ПЕТРОВИЧ (Максим Суханов): Босс Андрея и Бориса – эксцентричный и агрессивный персонаж, у которого достаточно много странностей. Он властен, способен подавить другого человека своей силой и напором; люди для него по большей части поле для экспериментов и объект для наблюдения. Обаятелен и сексуален.
КОРОЛЕВА ЙОГУРТОВ (Галина Тюнина): Один из самых сложных образов в картине. Жёсткая женщина, занимающаяся своим бизнесом, героиня не принимает в расчёт мнение других людей, подминает окружающих под себя, уверена в себе и в своей правоте. При этом она любящая мать, которая идёт на многие уступки ради своей дочери. Противоречивость её характера блестяще передана актрисой.
ЛИЗА (Анна Слынько): Дочь Королевы Йогуртов, 19-летняя девушка. Отличительная особенность героини – огромная жизненная сила. Эта черта характера сближает её с матерью. При этом она избалованная, независимая, продукт свободного воспитания, хочет попробовать в жизни всё.
Сценарист
Дмитрий Соболев, Лауреат Премии «Золотой Орёл» за сценарий к кинокартине «Остров», молодой и талантливый сценарист, ученик Юрия Арабова. Несмотря на недавний старт своей карьеры, успел написать более десяти сценариев полнометражных фильмов, большая часть из которых уже куплена и находится в производстве.
В процессе работы над режиссерским сценарием участвовали также сценаристы Ольга Гуданец, Амет Магомедов и Этери Чаландзия.
«Замысел фильма – идея уложить историю фильма в 20 сигарет – появился 6 - 7 лет тому назад. Потом в моей жизни был период, когда я начал общаться с людьми бизнеса и даже недолго, в течение двух недель, стажировался в рекламном агентстве. Я постажировался, однако работать там не захотел. Появление сценария в некоторой степени связано с этим периодом в моей жизни.
Главная идея фильма – выбор, потому что в мире, в котором мы сейчас существуем, все почему-то пытаются добиться успеха, в Москве так уж точно. И в принципе хотелось показать, что успех не самое главное в жизни. Самое главное – выбор. Главное – то, что нам дано – это возможность выбирать. А вот что выбрать никто не знает. Фильм не отвечает на этот вопрос, он его ставит. Ответов нет в принципе: ни философия, ни религия, никакой вид искусства не дают ответ на этот вопрос».
Режиссёр
Александр Горновский, режиссёр-дебютант в полном метре, уже в своей первой короткометражной работе «Сын» (фильм получил приз Национальной Академии киноискусств России и медаль «За точное проникновение в прозу А. Платонова», а также Гран-при Европейского фестиваля студенческих фильмов FILM: RISS 2006) смог добиться значительных художественных и постановочных высот, в дальнейшем сумел повысить свой профессиональный уровень сильными документальными и телевизионными работами.
Фильм Александра Горновского «За хлебом» получил приз Девятого открытого ежегодного конкурса студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна», а также участвовал в Международном кинофестивале в Локарно.
«По-моему, для того, чтобы достучаться сейчас до зрителя, пресыщенного шоковыми ходами, надо быть очень откровенным, дерзким в определённой степени. В фильме «20 сигарет» мы стремились к яркому языку. Во время работы с художником, оператором были найдены смелые решения в композиции кадра, в цветовом спектре, в декорациях».
Композитор
Музыку к фильму написал Сергей Чекрыжов – композитор-аранжировщик мюзикла «Норд-Ост», автор большого количества телевизионной и рекламной музыки, музыкальный руководитель и композитор группы «Несчастный случай». Одна из последних его работ в кино – картина «Слуга Государев».
Продюсер
Продюсер картины – Ирина Смолко. В начале 90-х она стала одним из основателей и долгое время руководила консалтинговой фирмой «Альт» (www.altrc.ru), занимающейся управленческим консалтингом и исследованиями в сфере бизнеса и управления.
Получив второе высшее образование в сфере кинопродюсирования, ведет несколько проектов, среди которых сайт о кино и мультипликации Smolko.ru, производство игровых и мультипликационных фильмов.
«Мы думаем, что наша аудитория – это люди от 17 до 25, те, которые определяются в жизни; им интересен путь нашего молодого героя. И люди от 25 до 35 , кого уже меньше волнует, собственно, куда пойти работать после института или куда пойти учиться, чтобы потом чем-то заняться; их занимает уже такой вопрос – как строить свою жизнь здесь и сейчас? Это фильм для них. А поколению старше будет просто интересен такой вот срез современной жизни».
Место съёмок
Режиссёр Александр Горновский:
«Когда мы только начали подготовку к фильму, я видел все здания в стиле hi-tech. Мне хотелось, чтобы город был не просто современным, а буднично-гламурным, доведённым до звенящего лоска мегаполисом, в котором человеку остаётся очень мало жизненного пространства – всё почти стекло, бетон, пластик. Однако, когда мы начали ездить по Москве, выбирая места съёмок, обнаружилась такая интересная тенденция: столица сейчас как большой муравейник, она вся строится, меняется прямо на глазах. То, что мы приезжали смотреть 2 недели назад, через 14 дней становилось совершенно другим. И вот у меня в голове возник образ города-стройки, который эволюционирует прямо на наших глазах».
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персоны
Оскар КучераИлья ЛюбимовАнна СлынькоМаксим СухановГалина Тюнина
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20 сигаретОстровСлуга Государев

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