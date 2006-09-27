Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Широка страна моя родная!

25 мая
Все года

Хроника кино >>
25 мая 1936
На экраны вышел художественный фильм "Цирк" режиссера Григория Александрова. Премьера состоялась в Центральном парке культуры и отдыха. Для огромного зала специально была закуплена мощная киноустановка. В Москве были расклеены афиши, но в афише были названы только герои фильма – Любовь Орлова и Сергей Столяров.
Буквально накануне премьеры фильма НКВД арестовало одного из членов съемочной группы – оператора Владимира Нильсена. Вместе с Александровым Нильсен снимал фильм «Весёлые ребята» и был другом Столярова. Арест Нильсена вызвал у режиссёра Александрова только минутную растерянность. На вопрос ассистента: «Не отменить ли съёмку?», Александров спокойно отвечает: «Зачем отменять? Снимать будет Петров – второй оператор».

Фильм «Цирк» Григория Александрова вознес Любовь Орлову на кинематографический олимп, а сама лента стала самой кассовой за всю историю советского кино. В 1937-м году картина взяла Гран-при на Парижской международной выставке, а в 1941-м году получила Сталинскую премию.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Любовь Орлова
фильмы
Цирк

фотографии >>
Киноплакат, автор Зеленский Б. А., 1936 год
Широка страна моя родная! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате

Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате

Kodak КиноМир, открывшийся 17 октября 1996 года в Москве на Пушкинской площади, стал первым кинотеатром, созданным по американскому образцу. Новый кинотеатр открывают голливудским блокбастером — "Скалой" с Шоном Коннери.
Доля ты!- русская долюшка женская!

Доля ты!- русская долюшка женская!

В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет.
2 комментария
SHORTЫ. Ветренная осень

SHORTЫ. Ветренная осень

Третий сезон фестиваля короткого кино SHORTЫ начинается осенью.
"SHORTЫ. Ветренная осень" – всего 10 фильмов и полтора часа переменного ветра, с порывами до 85 крон за ящик, переходящими в кофейный ураган.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Елена Галкина
23 мая ушла из жизни Елена Галкина.
Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.
Роджер Мур
23 мая ушёл из жизни британский актёр Роджер Мур.
Владимир Перетурин
22 мая ушёл из жизни советский футболист, телекомментатор Владимир Перетурин.
Владимир Ошкуков
22 мая ушёл из жизни артист Владимир Ошкуков.

День рождения >>

Олег Даль
Кирилл Калуцких
Александр Калягин
Виталий Кищенко
Александра Куликова
Юрис Лауциньш
Владимир Майсурадзе
Кристина Орбакайте
Вера Орлова
Роман Притула
Флавио Буччи
Габриела Ковнацкая
Майк Майерс
Иэн МакКеллен
Киллиан Мёрфи
Октавия Спенсер
Энн Хэч
все родившиеся 25 мая >>

Премьеры ТВ

Пропавший без вести. Второе дыхание
22 мая
НТВ
Встречная полоса
23 мая
2+2
Арбузные корки
26 мая
ТНТ
Любовь со всеми остановками
26 мая
ТВЦ
Женщина в беде-4
27 мая
ТВЦ
Жизнь без Веры
27 мая
Россия 1
Королева Марго
27 мая
Россия 1
Люси
27 мая
Первый канал
Один сундук на двоих
27 мая
Россия 1
В погоне за шедевром
28 мая
НТВ
Идеальный мужчина
28 мая
Первый канал
А у нас во дворе...
29 мая
Первый канал
Отец Матвей
29 мая
Россия 1
Пороги
29 мая
Россия 1
Свидетели 2
29 мая
НТВ

ревью