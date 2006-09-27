Широка страна моя родная!

На экраны вышел художественный фильм "Цирк" режиссера Григория Александрова. Премьера состоялась в Центральном парке культуры и отдыха. Для огромного зала специально была закуплена мощная киноустановка. В Москве были расклеены афиши, но в афише были названы только герои фильма – Любовь Орлова и Сергей Столяров.

Буквально накануне премьеры фильма НКВД арестовало одного из членов съемочной группы – оператора Владимира Нильсена. Вместе с Александровым Нильсен снимал фильм «Весёлые ребята» и был другом Столярова. Арест Нильсена вызвал у режиссёра Александрова только минутную растерянность. На вопрос ассистента: «Не отменить ли съёмку?», Александров спокойно отвечает: «Зачем отменять? Снимать будет Петров – второй оператор».



Фильм «Цирк» Григория Александрова вознес Любовь Орлову на кинематографический олимп, а сама лента стала самой кассовой за всю историю советского кино. В 1937-м году картина взяла Гран-при на Парижской международной выставке, а в 1941-м году получила Сталинскую премию.