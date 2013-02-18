Депутат Верховного Совета

Союза Советских Социалистических Республик

Борис Петрович Чирков

Садово-Спасская, 21, кв. 75

25 мая 1953 года

Министру внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П.



Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! Ко мне обратилась сестра драматурга Каплера с просьбой помочь ей выяснить судьбу ее брата.

Каплер в 1943 году был приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Отбыв наказание, он по пороге к своему отцу, жившему на Украине, остановился на несколько дней в Москве, и это послужило основанием осудить его за нарушение паспортного режима еще на 5 лет.

Срок его наказания окончился 8 апреля текущего года. Однако, несмотря на это и на амнистию, Каплер не был освобожден из заключения, а переведен, судя по его письму к сестре, во внутреннюю тюрьму в Москве.

Ввиду того, что новых обвинений Каплеру как будто не было предъявлено, непонятно, почему он до сих пор не освобожден из заключения.

Обращаясь к Вам с этим письмом, прошу Вас дать указания разобраться в деле Каплера и сообщить его сестре, почему продлен срок его наказания.



Народный артист СССР Б. Чирков

Публикация журнала "Искусство кино", № 10, 1997 год