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Образованы Высшие сценарные Курсы

25 мая
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25 мая 1960
25 мая 1960 г. приказом Министерства культуры СССР были образованы двухгодичные Высшие сценарные Курсы, на которые можно было поступить только абитуриентам до 35 лет, уже имеющим высшее образование.
Комиссия, рассматривавщая документы будущих кинематографистов, была утверждена в 1960 году в следующем составе: А.Я. Каплер (председатель), И.В. Вайсфельд, И.А. Кокорева, Б.А. Метальников, Е.А. Магат, М.Б. Маклярский, В.И. Соловьев, Т.Г. Сытин, Л.З. Трауберг. Позднее, 10 января 1961 года приказом Оргкомитета СРК в состав Совета были введены: Л.О. Арнштам, Е.И. Габрилович, Л.А. Кулиджанов и руководители творческих мастерских. Директором курсов был известный сценарист Михаил Борисович Маклярский, бывший подполковник НКВД, в круг специфических «интересов» которого в довоенные годы включены были деятели советской литературы и культуры.

Текст: Мина Полянская. "Я – писатель незаконный"
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