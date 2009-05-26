Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале

Кинокомпания Star Media начала съемки телевизионного сериала «Котовский
» о легендарном красном командире. Роль Котовского исполняет Владислав Галкин, известный зрителю по таким успешным проектам как «Дальнобойщики
», «Мастер и Маргарита
» и многим другим.
Говорит один из продюсеров телесериала Владислав Ряшин
: «Котовский
» - это исторический и достаточно масштабный сериал, априори предполагающий большие затраты на производство, мы уверены, что он состоится и будет интересен зрителю. Прежде всего, потому, что за основу взят сильный и интересный сценарий, который воплощается в жизнь благодаря отличному актерскому составу и профессиональной работе съемочной группы».
«Весь основной кастинг у нас подобрался достаточно быстро и не вызвал разногласий у продюсеров: Марина Александрова
, Александр Макогон
, Михаил Крылов
, Иван Стебунов
, Максим Лагашкин
, Михаил Ефремов
. А вот исполнителя главной мужской роли - Котовского искали очень долго. Сам персонаж Котовский – личность легендарная, сильная, харизматичная. Для кастинга стояла тяжелая задача – найти актера, который максимально бы соответствовал этому образу и, в тоже время, отлично справлялся с поставленной режиссерской задачей. И все же, после долгих поисков на роль Котовского, был выбран актер Владислав Галкин
, которого единодушно утвердили после проведенных кинопроб, - [i]говорит сопродюсер телесериала Артем Доллежаль
.
По словам продюсера Александра Робака:
Идея создания картины о Котовском зародилась еще 2,5 года назад, тогда же и начал писаться сценарий. Работа над ним велась достаточно долго - тщательно прописывались сюжетные линии, характеры персонажей. И, в итоге, мы получили по-настоящему интересную и увлекательную историю - сильную основу для производства будущего сериала. В конце апреля уже начались съемки сериала, у нас подобралась достаточно молодая, но уже зарекомендовавшая себя съемочная группа.
Влад Галкин
в роли Котовского – это 100% внешнее попадание. Когда мы увидели фотографии молодого Влада и сравнили их с фотографиями Котовского в ранние годы, то сходство было просто потрясающее. К тому же по характеру Влад оказался не менее харизматичен и обаятелен.
По сценарию действие картины начинается в зимний период, на просторах заснеженной Сибири. А так как в связи с кризисом начало съемок вместо декабря пришлось перенести на конец апреля, то зимние съемки оказались под вопросом. Каким же было наше удивление, когда в первый съемочный день в Ярославле 21 апреля выпал снег, сама погода нам сопутствовала. Так и начался съемочный период, когда отсняли период зимы за несколько весенних дней в конце апреля».
Съемки сериала продлятся до конца июля. Кроме Ярославля новые локации запланированы в Ростове и Костроме.
Премьера сериала планируется на телеканале «Россия» в новом сезоне.
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