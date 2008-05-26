Кинокомпания «Фокус Фильм» презентовала свои новые проекты

анонс

11 июня 2006 Инструкция о порядке служебных просмотров художественных фильмов № 250 Согласно этой инструкции, служебные просмотры художественных фильмов «проводятся в целях пропаганды и продвижения выпускаемых на экраны фильмов, изучения творческого и технического опыта при создании кинопроизведений и подготовке специалистов кинематографии».

27 июля 2007 Подготовка квалифицированных кадров в области кино Первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии, была открыта в 1919 году. В 20-х годах школа неоднократно реорганизовывалась, постепенно обогащаясь новыми факультетами.