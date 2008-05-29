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В Петербурге закончен монтаж телесериала "Табу"

29 мая
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29 мая 2008
Кинокомпания "MCN-production" и студия "Cinemix" по заказу телеканала НТВ закончила монтаж сериала с рабочим название "Табу" по книге-бестселлеру Романа Трахтенберга "Путь самца". Жанр телесериала - мелодрама, каждая серия посвящена отдельной теме, вокруг которой строится сюжетный ряд. В центре сюжета - столкновение интересов полов и любопытные мужские истории, состоящие из двух-четырёх параллельных сюжетов, объединённых общей тематикой и тремя главными героями, с комментариями и анекдотами г-на Трахтенберга, являющегося, по сути, дополнительным персонажем, расставляющим нужные акценты и следящим "за правилами игры" всех вовлечённых в действие героев...
"Табу" - первый мужской сериал, лишенный блатного налета, псевдоромантических сентенций и мелодраматический самоистязаний, где главная ценность в трактовке и сути явлений, событий и судеб, бескомпромиссно честный взгляд на отношения женщин и мужчин. Это истории о "сексе в большом городе" глазами жителей российского мегаполисе, это - вызов нормам ханжеской морали, кричащей о толерантности и целомудрии, но погрязшей в угнетении и разврате, это - горькое лекарство, едкая истина о героях нашего времени, вынужденных жить по законам того общества, которому они служат. Здесь нет тёмных красок, герои ни делятся на "мальчишей" и "плохишей", а авторы ни ставят цель сделать кого-то публичным подонком. Жизнь сама всё расставит по местам, и вчерашнее чудовище может стать красавцем, а золушка превратиться в ведьму - такова жизнь, таковы её законы, таковы условности, в которых приходится существовать, соизмеримо с обстоятельствами выстраивая свою жизнь и поступки. Роман Трахтенберг - главный действующий персонаж, мысли которого нередко выносятся за пределы кадра. Неожиданное предложение написать книгу, становится отправной точкой событиям-страницам, рождающимся на глазах...
Главные роли в фильме получили: Роман Трахтенберг, Екатерина Редникова, Борис Хвошнянский, Ирина Горячёва, Роман Рязанцев, Анна Лутцева, Эрнест Тимерханов, Виталий Такс, Ольга Сухорукова, Марианна Коробейникова, Евгения Павлин, Наталья Третьякова, Юлия Долгашова, Марк Гаврилов, Марина Титова.
Режиссёр-постановщик: Сергей Черных.
Оператор-постановщик: Степан Коваленко
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