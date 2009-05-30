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Избрано новое руководство Гильдии продюсеров России

30 мая
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30 мая 2009
Избрано новое руководство Гильдии продюсеров России29 мая в Москве на киностудии «Мосфильм» состоялось первое заседание Правления Гильдии продюсеров России после избрания нового Президента Гильдии Рената Давлетьярова.
Основным вопросом повестки дня стало переизбрание вице-президентов Гильдии. В соответствие с уставом организации срок полномочий Вице-президентов заканчивается одновременно с истечением срока полномочий Президента. Таким образом, сразу после вступления в должность, новый Президент выдвигает кандидатов на посты своих заместителей.
В результате открытого голосования члены Правления единогласно поддержали предложенные Ренатом Давлетьяровым кандидатуры Виктора Глухова, Александра Атанесяна и Александра Котелевского. Ранее посты вице-президентов Гильдии занимали Сергей Сельянов, Армен Медведев и Федор Попов.
Важнейшим вопросом для обсуждения стала также выработка пакета законодательных инициатив, которые Гильдия продюсеров предложит к обсуждению на парламентских слушаньях, готовящихся Комитетом Государственной Думы по культуре. Они пройдут 25 июня 2009 г. и будут посвящены актуальным проблемам российской киноиндустрии.
Участники заседания очертили основной круг вопросов, которые должны стать предметом обсуждения на предстоящих парламентских слушаньях. Среди них, в частности, введение единого электронного билета для кинотеатров, который позволит получать объективную информацию о кассовых сборах. Члены правления Гильдии продюсеров выразили сожаление, что разработанный Министерством культуры проект до сих пор находится на стадии согласования в различных ведомствах.
Особое внимание было уделено обсуждению инициативы по введению налоговых льгот на ввоз в страну оборудования для кинотеатров, не производящегося в России. Эта мера способна существенно поддержать российские кинотеатры, находящиеся в тяжелой экономической ситуации, и стимулировать рост количества залов в стране.
Отдельное внимание собравшиеся уделили вопросу видеопиратства в сети интернет и разработке законодательных инициатив, позволяющих эффективно бороться с этой проблемой. Говоря о противостоянии интернет-пиратству, приносящему огромные убытки правообладателям, Ренат Давлетьяров отметил, что прецеденты принятия такого рода нормативных актов уже существуют в европейской юридической практике. В частности, в этом году во Франции был принят закон, обязывающий провайдеров отслеживать контент и отключать от сети недобросовестных пользователей.
Участники собрания особо отметили, что все предлагаемые Гильдией продюсеров меры не требуют больших финансовых вливаний со стороны государства и не могут стать серьезным бременем для госбюджета.
По итогам заседания, члены Правления Гильдии приняли решение о необходимости детальной проработки каждой из предложенных инициатив, после чего они будут представлены к обсуждению на парламентских слушаньях по кинематографии.
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персоны
Александр АтанесянВиктор ГлуховРенат ДавлетьяровАлександр КотелевскийАрмен МедведевФёдор ПоповСергей Сельянов

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