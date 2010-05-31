31 мая в эфире телеканала РЕН
стартовал масштабный проект кинокомпании «Всемирные Русские Студии» (RWS)
– «Черкизона. Одноразовые люди»
, анонсированный под рабочим названием «Рынок»
.
В ролях: Дмитрий Миллер
, Константин Соловьев
, Анастасия Макеева
, Александр Пашков
, Валерий Афанасьев
, Юрий Кузнецов
, Михаил Сафронов
, Ольга Чудакова
и др.
После трагической гибели жены у провинциального хирурга Сергея Виноградова (Дмитрий Миллер
) не остается человека ближе, чем Даша – десятилетняя дочь покойной. Да
и сама девочка относится к нему, как к родному отцу. Втайне от близких Сергей увольняется из больницы, продает квартиру и, вопреки воле Дашиного деда, увозит ее в Москву. Полные надежды на счастливую жизнь, герои случайно попадают на печально известный Черкизон, где девочка бесследно исчезает.
Находясь в розыске за похищение Даши, Сергей не может обратиться в милицию. Он вынужден начать собственные поиски. Но гигантский рынок – отдельное государство со своими особыми нравами и правосудием, добиться правды от которого – задача почти невозможная.
Расследование приведет Сергея в рыночный бордель, местное казино, на невольничий рынок… Ему понадобится вся его воля, чтобы не стать одним из тысяч «одноразовых» людей, которых безжалостно перемалывает Черкизон…
Все мы учились понемногу…
Для работы над ролью актеру Дмитрию Миллеру пришлось вспомнить врачебные навыки…
«Конечно, 4 года, которые я проучился в медицинском, оказались неплохим подспорьем,
– рассказывает Дмитрий
. – Но при съемках хирургических сцен все равно понадобилась помощь врача-консультанта, который помогал мне не растеряться и действовать убедительно. Ведь у меня совсем не было практики, да и теория, честно говоря, подзабылась. Но оказать первую в помощь в реальной жизни для меня не составит проблем – как-никак, среднее медицинское образование у меня есть».
…а Константину Соловьеву освежить знания, полученные в Школе Милиции
«Мой герой до начала истории работал в органах внутренних дел. Сфера мне не чужая, ведь я 2 года отучился в Школе Милиции, а потом еще год проработал милиционером,
– вспоминает Константин
. – Но понял, что это не мое и отчислился, хотя и хотелось пойти по стопам отца. Он, кстати, как и Егор, успел поработать не только в милиции, но и в охране. Вот только мой герой идет в охранники вынуждено, устраиваясь на рынок в поисках маньяка. Как и мне, этот мир ему абсолютно чужд»
.
Рынок во всей красе
Режиссер-постановщик проекта Дмитрий Петрунь:
«Взятый нами условный рынок ничем не отличается от тысяч существующих в стране, а потому мы стремимся внести в нашу полностью придуманную историю эффект документальности. Он реализован в наборе операторских приемов, таких как движущаяся ручная камера, нарочито сломанная композиция кадра и «добор» фокуса непосредственно во время съемки – то, что раньше считалось ошибкой. Все это позволяет передать ощущение нерва, который необходим для многочисленных эмоциональных сцен».
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