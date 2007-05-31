Начались съемки третьего сезона "Кадетства"!

анонс

Фильм "Новый Вавилон" родился в мастерской ФЭКС (Фабрика Эксцентричного актера), участники которой именовали себя "Депо эксцентриков". Музыку к картине режиссерско-сценарного тандема Козинцева — Трауберга написал Дмитрий Шостакович.

24 апреля 2006

Скучные цифры кино..

В 1969 году было закончено производством: * 1 172 короткометражных фильма, в том числе 12 художественных, 58 мультипликационных, 8 телевизионных, 384 хроникально-документальных, 139 научно-популярных, 571 заказной; * 1 170 номеров киножурналов; Из законченных производством в 1969 году 196 полнометражных фильмов: * 82 были выпущены цветными; * 90 — широкоэкранными и 12 — широкоформатными.