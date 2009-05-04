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Бессмертное кино о войне - в цвете!

4 мая
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4 мая 2009
Бессмертное кино о войне - в цвете!
Два центральных телеканала России показали на праздники бессмертные черно-белые фильмы о Великой Отечественной, которые благодаря новым технологиям стали цветными. Сначала - 4 мая - зрители увидели на «России» новые «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. А затем 9 мая на Первом канале была представлена колоризированная картина Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"».
Как говорят организаторы этих беспрецедентных проектов, легендарные произведения решили «оцветить» для нового поколения зрителей, которые воспринимают черно-белое кино как анахронизм.
Переделанные кадры картины Быкова можно увидеть на официальном сайте канала, а цветного Штирлица можно разглядеть онлайн в выпусках «Вестей».
Остается только надеяться, что ни Александр Любимов, ни Игорь Лопатенок не пойдут по пути той компании, что загубила новым звуком шедевры отечественной мультипликации, и оставят хотя бы звуковое оформление оригинальным.

Макс Милиан
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персоны
Леонид БыковТатьяна ЛиозноваИгорь ЛопатенокАлександр ЛюбимовВячеслав Тихонов
фильмы
В бой идут одни "старики"Семнадцать мгновений весны

обсуждение >>
№ 34
Князь   12.05.2009 - 10:33
Александра, полностью с вами согласен. Одно но! Зачем в фильме "В Бой Идут Одни Старики" оцветнили хроники? В цветных "17 Мгновеньях Весны" хроники остались чёрно-белыми. читать далее>>
№ 33
Александра (Химки)   8.05.2009 - 22:39
А я смотрю и цветную версию с удовольствием. Тем более, что краски не яркие, глаза не "режут". Хорошо, что только "покрасили", а не пересняли)))). читать далее>>
№ 32
Звездочка (Донецк)   8.05.2009 - 02:34
Смотрю, конечно, очень люблю этот фильм, давно уже считаю его эталоном сериалов (не в пример 99% нынешних), но общее впечатление - под знаком вопроса: ЗАЧЕМ ЭТО СДЕЛАЛИ? Разочарование и недоумение. В черно-белой... читать далее>>
№ 31
Максим   7.05.2009 - 11:42
Это кризис. И вовсе не экономичексий. Полное отсутствие творческих идей, художественных способностей и т.д. толкают на подобные вещи. Люди не знают, чего бы им такого сделать нового ко Дню Победы и уродуют... читать далее>>
№ 30
Виктор Атом (Новокузнецк)   7.05.2009 - 03:28
Кстати, есть такой любимый в народе сериал - "Следствие ведут ЗнаТоКи". На примере этого сериала можно сделать "экспертизу" этому грандиозному "эксперименту". Получается,... читать далее>>
Всего сообщений: 33
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