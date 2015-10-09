Съемки "Неуловимых мстителей"

Первые съемочные дни..

6 мая в 9.00 утра начались съемки в декорации «хата Дарьи». Дарья (Н.Федосова) — это та самая хуторянка, у которой «бурнаши» угнали корову. Съемки продолжались до 17.30, было отснято 30 полезных метров пленки, но ни один из них в окончательный вариант фильма не вошел.

7 мая съемки в декорации «хата Дарьи» продолжились (в фильм эпизоды не вошли).

10 мая — снимали эпизод на колокольне: мстители собрались на совещание, после того как Данька побывал у настоятеля церкви отца Мокея и узнал, что Ксанку «бурнаши» держат в трактире.

На этом павильонные съемки на время были прекращены и возобновились только спустя две недели — 23 мая. Снимали эпизоды в «баньке»: плененного Даньку запирают в баньке; Яшка на веревке закидывает ему через трубу нож; охрана обнаруживает побег пленника и поднимает крик: «Нечистая!» — кричит молодой «бурнаш» (Савелий Крамаров), «Убег!» — вторит ему Игнат (Геннадий Юхтин) и старый «бурнаш» (С. Жеваго). В этот же день на Украину, в район Новой Каховки и Бериславля, выехал администратор группы, для того чтобы подготовить плацдарм для приезда всего съемочного коллектива.