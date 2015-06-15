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"Пустыня"? "Спасите гарем"? "Белое солнце пустыни"!

6 мая
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6 мая 1968
6 мая — Владимир Мотыль вылетает в Махачкалу (Дагестанская АССР) для выбора мест натурных съемок фильма "Белое солнце пустыни" и пробудет там до 15 мая. За три дня до его возвращения в ЭТК придет сообщение из Главного управления художественной кинематографии, что режиссерский сценарий наконец-то принят.
В 1967 году в ЭТК была подана заявка на сценарий "Пустыня", в конце января 1968 года название поменяли на "Спасите гарем". И только в процессе съемок появилось всем знакомое название - "Белое солнце пустыни".
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"Пустыня"? "Спасите гарем"? "Белое солнце пустыни"! фотографии
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