«Трасса М-8» - съемки завершены

анонс

15 февраля в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная съемкам японской телерадиовещательной компанией NHK телесериала "Облако над холмом".

11 мая, после праздников, в столице состоялась премьера долгожданного приключенческого фильма Майкла Ньюэлла «Принц Персии: Пески Времени».

15 апреля 2006

Конкурс "СЭ-74" - подведены итоги конкурса-опроса

Журнал "Советский экран", № 10, май 1975 года: Свыше 30 тысяч наших читателей заполнили и прислали в редакцию конкурсную анкету о кинофильмах 1974 года. Подсчеты итогов конкурса проведены вычислительным цетром ЦСУ СССР.