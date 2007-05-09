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"Кадетский бум" в Воронеже

9 мая
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9 мая 2007
Почти 60 тысяч человек собрались 9 мая на Никитской площади в Воронеже на праздник «Наследники победы» – мероприятия, организованного телеканалом «СТС-Воронеж» с участием актеров драмеди «Кадетство». Как подметили горожане, такого скопления народа не было здесь уже лет пятнадцать.
Десант СТС высадился в Воронеже аккурат в светлый праздник Дня победы. Актеры «Кадетства» Вадим Андреев, Артур Сопельник, Артем Терехов, Павел Бессонов и Кирилл Емельянов вместе с генеральным продюсером сериала, исполнительным продюсером СТС Вячеславом Муруговым приехали, чтобы пообщаться с журналистами, победителями конкурса «Кадетсткий бум» и всеми поклонниками сериала.
Обстановка стала накаляться к вечеру, когда команда СТС подъехала к Никитской площади. Разбитое одной из поклонниц стекло автобуса оказалось милой прелюдией того, что было впереди. Ребята еле успевали уворачиваться от обезумевших поклонниц, которые в слезах умоляли дать автограф, просили до них, поклонниц, дотронуться, признавались в любви и бесперебойно фотографировали актеров.
Когда кадеты добрались до места, на Никитинской площади уже собралось тысяч 30 зрителей. Вовремя пришло дополнительное подкрепление охраны, но милиция с трудом справлялась с напором кричащих девушек, металлические ограждения приходилось сдерживать живой цепью. Каждый раз, когда дверь автобуса открывалась и появлялся кто-то из актеров, поднимался громкий визг, от которого актеры сначала просто оторопели, а потом воодушевились, говоря, что такого количества поклонников еще не видели!
К началу шоу на площади было совершенно не протолкнуться – собралось почти 60 тысяч человек! Люди забирались на деревья, памятники, друг другу на шею, чтобы разглядеть «кадетов» получше. В перерывах между конкурсами, пока на сцене выступали воронежские музыканты, актеры «Кадетства» раздавали автографы многотысячной армии поклонников. Уставшие, но очень довольные, они направились в гостиницу в милицейском УАЗике, так как, судя по накалу страстей, их микроавтобус просто не выпустили бы!

«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
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персоны
Вадим АндреевПавел БессоновКирилл ЕмельяновВячеслав МуруговАртур СопельникАртем Терехов
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"Кадетский бум" в Воронеже фотографии
"Кадетский бум" в Воронеже фотографии
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