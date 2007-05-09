"Кадетский бум" в Воронеже

анонс

12 апреля 2007 года — в День космонавтики — в Москву приехал создатель культовых, "поколенческих" фильмов 90-х годов — Дэнни Бойл.

Прошла презентация Всероссийского Кинофестиваля «Золотой Феникс», не имеющего аналога в мире.

19 февраля 2013

Смех сквозь кильку и сало в шоколаде от звезд ТНТ

Виктор Логинов не стал Букиным, Анна Антонова упала в обморок, а актеры сериала «Любовь на районе» накормили посетителей дорогого ресторана бутербродами с килькой и салом в шоколаде.