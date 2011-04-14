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Как искали Владика. Или - Шурика?

1 июня
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1 июня 1964
В 1964 году Леонид Гайдай решил поставить комедию по сценарию М.Слободского и Я.Костюковского "Несерьёзные истории", который включал в себя две новеллы. Главный герой - Владик Арьков.
С 1-го июня начались фото- и кинопробы актеров. В кастинге на роль Владика принимали участие: Александр Леньков, Виталий Соломин, Сергей Никоненко, Борис Амарантов, Александр Збруев, Валерий Носик, Владимир Коренев, Геннадий Корольков...
Когда ни один из кандидатов не "глянулся" режиссеру, кто-то вспомнил об Александре Демьяненко, молодом ленинградском актере.
Уже потом, в ходе съемок, "Владик" станет "Шуриком", а "Несерьезные истории" - "Операцией "Ы".
Эта комедия принесет Александру Демьяненко вненародную любовь, славу и.. длинный-длинный перерыв в съемках. Как это часто случалось в советском кино, режиссеры испугались узнаваемости: а вдруг все увидят в нем только Шурика?
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персоны
Борис АмарантовАлександр ДемьяненкоАлександр ЛеньковВалерий НосикВиталий Соломин
фильмы
Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаОперация "Ы" и другие приключения Шурика

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Как искали Владика. Или - Шурика? фотографии
Как искали Владика. Или - Шурика? фотографии
Как искали Владика. Или - Шурика? фотографии
Как искали Владика. Или - Шурика? фотографии
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