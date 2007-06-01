Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера "Дневного дозора" в США

1 июня
Все года

Хроника кино >>
1 июня 2007
1 июня 2007 года, когда отшумели все майские громкие премьеры — "Человека-паука: враг в отражении" /Spider-Man 3/ (2007), "Шрэка Третьего" /Shrek the Third/ (2007) и "Пиратов Карибского моря: На краю света" /Pirates of the Caribbean: At World's End/ (2007), на экраны США вышел еще один блокбастер — "Дневной дозор" (2005) Тимура Бекмамбетова. Как известно, в начале 2006 года эта картина с большим успехом прошла в российских кинотеатрах — ее сборы составили более 33 млн. долларов, — и изначально создавалась с прицелом на прокат за океаном. "Ночной дозор" (2004) уже шел в Штатах ограниченным прокатом в том же 2006 году, заработал там 1,5 млн. долларов и,
судя по отзывам американских зрителей в Интернете, был принят хорошо. Сам Тимур Бекмамбетов занят работой над картиной "Wanted", в которой заняты такие звезды, как Морган Фриман, Анджелина Джоли и Джеймс МакЭвой ("Последний король Шотландии" / Last King of Scotland, The (2006)).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Тимур БекмамбетовАнджелина ДжолиДжеймс МакэвойМорган Фриман
фильмы
Дневной ДозорОсобо опасен

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Николай II о кино

Николай II о кино

«Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством»
4 комментария

Призеры "Сталкера"

На завершившемся 17 декабря 2006 года в столице кинофестивале "Сталкер" одну из наград - приз "За права человека" - получил Александр Солженицын. Так жюри отметило его экранизированный роман "В круге первом
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.
Валентина Бирилло
27 мая ушла из жизни актриса Валентина Бирилло.
Варвара Шурховецкая
25 мая на 104-м году жизни скончалась актриса Варвара Шурховецкая.

День рождения >>

Владимир Грамматиков
Сергей Журавель
Игорь Копылов
Ольга Кузнецова
Иван Паршин
Евгения Симонова
Виталий Хаев
Наталья Четверикова
Эугения Шулгайте
Колетт Бреттель
Сара Уэйн Коллис
Мэрилин Монро
Роберт Пауэлл
Джонатан Прайс
Морган Фриман
Дэниэль Харрис
все родившиеся 1 июня >>

Премьеры ТВ

А у нас во дворе...
29 мая
Первый канал
Акватория
29 мая
Пятый канал
Отец Матвей
29 мая
Россия 1
Пороги
29 мая
Россия 1
Свидетели-2
29 мая
НТВ
Шеф. Игра на повышение
29 мая
НТВ
7 футов под килем
3 июня
Россия 1
Никому не говори
3 июня
Россия 1
Шеф Адам Джонс
3 июня
Первый канал
Наследники
5 июня
Россия 1

ревью