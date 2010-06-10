Презентация комедии «Любовь-морковь 3»

В Сочи 10 июня 2010 года на пляже гостиницы «Жемчужина» состоялось одно из самых необычных мероприятий прошедшего кинофорума - презентация новой кинокомпании «Интерфокс». Правда, компания с таким названием была создана, чтобы просуществовать всего один вечер. Таким оригинальным способом отметили свой двойной юбилей кинокомпании «Интерфест» и «XX Век Фокс» - на двоих им исполнилось 110 лет: «Интерфесту» - 35, а одному из голливудских пионеров, компании «XX Век Фокс» - 75. Главным поводом для совместного празднования стала первая совместная работа - комедия «Любовь-Морковь 3». Дистрибьютором продолжения этой полюбившейся зрителям истории с перевоплощениями стала «XX Век Фокс СНГ». На вечеринке было объявлено, что релиз картины намечен на новогодние каникулы.

Еще одним юбиляром был в этот вечер сценарист фильма Юрий Коротков. Ему исполнилось 55 лет. Так совпало, что свой день рождения он тоже отмечал в Сочи, поскольку входил в конкурсное жюри проходившего в это время фестиваля «Кинотавр».

««Любовь-Морковь 3», мы сняли как-то совершенно неожиданно даже для самих себя, и мне кажется, это будет несколько необычный фильм, не похожий на первые два, - рассказал собравшимся продюсер Ренат Давлетьяров. - Когда возникла эта идея, мы начали писать сценарий. Я обратился к своему другу Юрию Короткову. У Юры была очень благодатная почва – выигрышный сюжетный ход, к тому же уже было известно, кто кого будет играть. По-моему, у него получилось неплохо. И если первые два фильма были достаточно эксцентричными, то этот более «актерский»».

Презентация комедии прошла, как и подобает, с шутливым настроем. Всегда серьезная Кристина Орбакайте, представлявшая проект, в котором она уже успела поменяться телами со своим экранным мужем, детьми, а в третьей части еще и с мамой в исполнении Лии Ахеджаковой, пошутила, что скоро она себя может перестать узнавать в зеркале. И, заглядывая туда, каждый раз будет ожидать увидеть то Гошу Куценко, то Алину Булынко, то Лию Ахеджакову.

Далее гостям вечеринки впервые была представлена 15-минутная версия фильма, дающая представление о всех сюжетных линиях.