Так начиналось "мыло"...

ЦТ начинает демонстрацию бразильской "мыльной оперы" - "Рабыня Изаура". Этот сериал был снят в 70-х годах и ко времени первого показа в СССР его успели посмотреть даже в Китае. Из 100 серий было отобрано 15 (!!) лучших. В лексиконе советских граждан появилось новое слово - "фазенда".