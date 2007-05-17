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Так начиналось "мыло"...

10 июня
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10 июня 1988
ЦТ начинает демонстрацию бразильской "мыльной оперы" - "Рабыня Изаура". Этот сериал был снят в 70-х годах и ко времени первого показа в СССР его успели посмотреть даже в Китае. Из 100 серий было отобрано 15 (!!) лучших. В лексиконе советских граждан появилось новое слово - "фазенда".
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Американо-итальянская киноверсия «Войны и мира» (1955), а также приближающееся 150-летие Бородинского сражения стали теми побудительными мотивами, чтобы в Советском Союзе сняли свой вариант толстовского романа.
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