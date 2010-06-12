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«Земля забвения» и Ольга Куриленко

12 июня
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12 июня 2010
12 июня 2010 года официально стартовали съемки французско-украинского фильма «Земля забвения» (La Terre Outrage). Режиссер фильма – Михаль Боганим, в главной роли – актриса Ольга Куриленко, снявшаяся в последнем фильме бондианы «Квант милосердия».
«Земля забвения» и Ольга Куриленко
Продюсерами фильма являются Летиция Гонзалез, Марина Лопатенок, Саша Шапиро, Игорь Лопатенок.
В центре сюжета история одной из крупнейших техногенных катастроф XX века – аварии на Чернобыльской АЭС. Спокойная и счастливая жизнь рушится в один миг – в день страшной аварии на атомном реакторе. Потеря близких, паника и ужас, безвозвратно ушедшая молодость и красота, болезни – все это довелось пережить героине Ольги Куриленко.
«Этот проект имеет для меня особое значение, ведь он дает мне возможность сделать что-то важное для моей родины. Я убеждена, что о таких событиях нужно напоминать людям, чтобы подобные катастрофы не повторялись в будущем», — говорит исполнительница главной роли Ольга Куриленко, перечитавшая за время подготовки к съемкам массу книг о чернобыльской аварии и посмотревшая немало документальных фильмов на эту тему.
«Решение о съемках фильма и об этом проекте было принято в прошлом году и мы сразу же выбрали Ольгу для того, чтобы она снималась в главной роли», — рассказывает Летиция Гонзалез, генеральный продюсер картины. — «Мы смогли найти поддержку нашему проекту и в Украине: нашим партнером здесь является Игорь Лопатенок».
Режиссер фильма Михаль Боганим давно знакома с Украиной, свой первый короткометражный фильм «Молодость» она представила на Киевском международном кинофестивале в 2002 году.

Продюсерский центр «Опера Фильм»
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