«Земля забвения» и Ольга Куриленко

анонс

10 февраля 2007

Сергей Параджанов исключен из Союза кинематографистов

Сергея Параджанова исключили из Союза кинематографистов 1 августа 1974 года, что было всего лишь соблюдением формальности - 15 лет Параджанов был лишен возможности снимать, он писал сценарии, ни один из которых не был принят в производство.