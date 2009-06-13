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«Запрещенная реальность» - на Кинорынке

13 июня
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13 июня 2009
«Запрещенная реальность» - на Кинорынке15 июня в Сочи пройдет презентация долгожданного и масштабного фантастического кино проекта «Запрещенная реальность» (прежнее название фильма – «СМЕРШ-XXI»). Впервые сам кинопроект и его новое название будут представлены на закрытии 78-го Международного кинорынка – важнейшего и значительного события для профессионалов, работающих в киноиндустрии. Сам факт о презентации кинопроекта, созданного по мотивам одного из самых популярных романов знаменитого российского писателя-фантаста Василия Головачева, красноречиво свидетельствует об ожидаемости и месте фильма на российском кинорынке.
Как отметила продюсер фильма «Запрещенная реальность» Юлия Орлова, организаторы мероприятия – оргкомитет Кинорынка и компания «Русь-Медиа» - пока предпочитают держать в секрете все подробности церемонии, но уверены, что презентация станет запоминающимся событием и поставит яркую точку в работе 78-го Международного кинорынка. Презентация представляет собой концептуальное шоу, в которое заложены идеи, дух, динамика и масштаб фантастического боевика «Запрещенная реальность».
Презентация фильма «Запрещенная реальность» пройдет в рамках закрытия 78-го Международного кинорынка в Сочи в понедельник, 15-го июня, на пляже отеля «Жемчужина».

SKC
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