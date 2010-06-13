«Гастроли» - на Сочинском Кинорынке

13 июня в рамках Сочинского Кинорынка
была представлена новая картина Виктора Шамирова «Гастроли»
. Сценарий написал сам режиссер с Гошей Куценко
и Константином Юшкевичем
. Они же все совместно с Андреем Новиковым
являются продюсерами своего детища.
По сюжету небольшая группа московских актеров отправляется в гастрольную поездку по нескольким большим российским городам. Повествование разворачивается в легкой манере. Все обстоятельства и мотивы героев реалистичны, взяты во многом из действительно случившихся в жизни авторов событий.
В ролях: Гоша Куценко
, Константин Юшкевич
, Виктор Шамиров
, Павел Савинков
и Ксения Радченко
.
Жанр картины – комедия, забавные зарисовки из жизни актеров.
Выход фильма в российский прокат запланирован на декабрь 2010 года.
Съемки проходили в Твери и в Москве в апреле и мае. В настоящий момент картина монтируется.
«Гастроли». Комедия о том, что происходит за кулисами
Нет такого театрального зрителя, который бы отказался попасть за сцену. Репетиции и «разборы полетов», застолья и интриги, флирт и слезы, успех и провал…
Комедия Виктора Шамирова «Гастроли»
как раз об этом. Иронично и со знанием дела она рассказывает о жизни гастролирующей антрепризы. Той самой жизни, что «тяжела и неказиста», загадочна и притягательна, смешна и трагична.
История, герои, создатели
Фильм «Гастроли»
– кинопрочтение спектакля театра им. Моссовета «Упражнения в прекрасном»
. Как и спектакль, картина поставлена Виктором Шамировым
, известным своей способностью превращать любой сценарий в коллективную
импровизацию. А идея принадлежит давней творческой группе Виктора Шамирова
, Гоши Куценко
, Кости Юшкевича
.
Труппа из четырех актеров во главе с администратором «чешет» по глубинке со спектаклем, отрепетированным на скорую руку. Актерам, занятым в фильме, – Гоше Куценко
, Константину Юшкевичу
, Павлу Савинкову
и самому Виктору Шамирову
, – здесь есть, что добавить, ведь все они отлично знают театральную изнанку. Так что приступы «звездной болезни» и разборки с продюсером, похмельные переезды и гостиничный флирт, обсуждения публики и старые обиды, выплеснутые друг на друга, – все перипетии театральной жизни перенесены на экран остроумно и точно.
Ссылки по теме:
«Дикари» по-гастрольному
обсуждение >>