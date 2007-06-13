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«Русалка» Анны Меликян получила две награды на «Кинотавре»

13 июня
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13 июня 2007
На завершившемся фестивале «Кинотавр» картина Анны Меликян «Русалка» получила два приза: актриса Маша Шалаева награждена как исполнительница лучшей женской роли, а сам фильм был отмечен губернатором Краснодарского края «за создание позитивного имиджа приморского города».
На «Кинотавре» компания «Централ Партнершип» представляла в конкурсе три картины: «Два в одном» Киры Муратовой, «Отрыв» Александра Миндадзе и «Русалку» Анны Меликян. На открытии «Кинотавтра» был показан «Глянец» Андрея Кончаловского.
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