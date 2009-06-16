На Кинорынке все было по «ЧесТноку»

15 июня в Сочи на закрывающем 78-й Кинорынок
мероприятии – презентации фильма «Запрещенная реальность»
– были подведены официальные итоги кинорынка. Организатор презентации и производитель картины «Запрещенная реальность»
продюсерская компания «Русь-Медиа» выступила в этом году с инициативой учредить новую премию за безупречную финансовую репутацию кинотеатров и вклад в развитие киноиндустрии – «ЧесТнок»
. Инициативу и концепцию премии горячо поддержали организаторы Кинорынка
, которые приняли активное участие в отборе номинантов и сборе данных, и на закрытии Кинорынка организаторы наградили самых честных и надежных партнеров.
Необходимость в такой профессиональной награде возникла в связи с ситуацией, когда многие кинотеатры не исполняют своих договорных обязательств перед компаниями-дистрибьюторами, а именно: задерживают денежные выплаты по итогам проката кинофильмов, предоставляют недостоверные данные об итоговых кассовых сборах. В связи с этим, нарушается вся цепочка кинопроизводства: продюсерам, не получающим вовремя и в полном размере выплаты, становится все сложнее запускать новые проекты; компании-дистрибьюторы оказываются в сложной ситуации с кинотеатральным прокатом новых кинокартин.
Как сказала генеральный директор компании «Русь-Медиа» Юлия Орлова
: «Очень важно отмечать работу тех кинотеатров, которые являются наиболее надежными партнерами. Данные, полученные при отборе номинантов, являются максимально актуальной и полной информацией. Она поступает от официальных представителей кинорынка, которые при личной встрече, путем переписки или телефонных переговоров с компаниями-дистрибьюторами опрашивают каждую кинопрокатную компанию и получают четкие данные о кинотеатрах, которые являются надежными партнерами, т.е. партнерами, своевременно и в полном объеме перечисляющими денежные средства, полученные от проката их картин. Полученные данные анализируются с точки зрения соответствия работы одного отдельно взятого кинотеатра с каждой компанией-дистрибьютором»
.
Подобным образом сформированный официальными представителями кинорынка список направляется в Альянс Независимых Кинопрокатных Организаций (АНКО), который ведет ежедневный мониторинг поступления денежных средств от кинотеатров дистрибьюторам.
В результате сверки выявляются 10 номинантов Премии. Официальной наградой является Кристалл с гравировкой логотипа Премии. По словам Юлии Орловой
, он символизирует кристальную честность.
Обладателями премии в 2009 году стали:
1. Москва Формула Кино «Европа» Майя Манерова
2. Москва Каро «Атриум» Ирина Прокофьева
3. Москва «5 звезд на Павелецкой» Армен Бадалян
4. С.Петербург Киностар «Радуга» Ольга Чирихина
5. Астрахань «Остров сокровищ»/ Омск «Атриум» Костылев Валерий
6. Воронеж «Спартак» Юлия Денисова
7. Краснодар «7 Звезд» Елена Полянская
8. Ростов-на-Дону Киномакс «Дон» Геннадий Ходос
9. Тверь «Звезда» Бердышев Роман
10. Тюмень Синемапарк «Гудвин» Светлана Ястребова
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