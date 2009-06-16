На Кинорынке все было по «ЧесТноку»

анонс

3 декабря 2006 Доля ты!- русская долюшка женская! В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет.

17 августа 2008 Без "Оскара" Американская киноакадемия представила шорт-лист иностранных фильмов. Всего в него вошли девять картин - "Дни славы" (Алжир), "Вода" (Канада), "После свадьбы" (Дания), "Авеню Монтень" (Франция), "Жизни остальных" (Германия), "Лабиринт Фавна" (Мексика), "Черная книга" (Нидерланды), "Возвращение" (Испания) и "Витус" (Швейцария).

19 февраля 2013 Всероссийская научная школа для молодежи «Медиаобразование и медиакомпетентность» Цель проведения научной школы для молодежи - эффективное освоение молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических достижений в области медиаобразования.