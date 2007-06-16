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В Краснодарском крае открыт памятник Сергею Бондарчуку

16 июня
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16 июня 2007
В городе Ейске Краснодарского края 16 июня 2007 года открыт памятник выдающемуся российскому кинематографисту — Сергею Бондарчуку.
Двухметровый монумент, изготовленный московским скульптором Ириной Макаровой, установлен в центре города. Средства на изготовление и установку памятника выделяли спонсоры, основную часть расходов взял на себя Фонд Святителя Николая Чудотворца. "Приглашение на церемонию открытия монумента приняла вдова режиссера Ирина Скобцева, а также члены семьи Сергея Бондарчука", — отметил представитель пресс-службы. В рамках мероприятия для горожан и гостей был организован бесплатный показ фильмов Бондарчука в недавно вновь открывшемся городском кинотеатре. В Ейске Сергей Бондарчук начинал свой творческий путь, работая в местном драматическом театре (1937-1938).
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