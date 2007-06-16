В Краснодарском крае открыт памятник Сергею Бондарчуку

анонс

21 июня 2009 Открытие Берлинского кинофестиваля В Берлине начал работу 57–й международный кинофестиваль.

18 февраля 2013 Съемки "Запрещенной реальности" - на финишной прямой Съемки фантастического фильма «СМЕРШ ХХI» подходят к концу. Остается еще пара съемочных дней, и картиной вплотную займутся звукооператоры, монтажеры.

17 сентября 2010 Объявлен победитель кинопремии «Белый квадрат»-2006 20 марта 2007 года в Музыкальном театре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко состоялась Церемония вручения кинопремии «БЕЛЫЙ КВАДРАТ».