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Телевизионное кино. Начало.

17 июня
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17 июня 1968
В этот день, 17 июня 1968 года была создана первая в стране (СССР) профессиональная организация, которой предписывалась творческая задача — создание телевизионных фильмов. Каждый год творческое объединение "Экран" выпускало на киностудиях системы "Госкино" и на собственных съемочных площадках до 120 одно- и многосерийных художественных фильмов, фильмов-спектаклей, фильмов-балетов, фильмов-опер и музыкальных фильмов-портретов.
В объединении работало около двух тысяч человек: директора картин, ассистенты операторов и звукооператоров, операторы, звукооператоры, художники, монтажники и монтажеры, декораторы и осветители, костюмеры и реквизиторы...
За 20 лет активной деятельности Творческим объединением "Экран" создано более 36 тысяч фильмов всех жанров.

По материалам журнала "Телецентр"
http://www.ostankino.ru
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