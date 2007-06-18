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18 июня - премьера ситкома "Вся такая внезапная"!

18 июня
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18 июня 2007
Красавица Александра Стрелкина сбегает с собственной свадьбы! Бросает жениха-олигарха и несется прочь от безоблачной и обеспеченной жизни... С этого начинается увлекательная, трогательная и смешная история о журналистке Александре Стрелкиной длиной в сорок серий, премьера которой состоялась на канале СТС 18 июня 2007 года!
Немного предыстории. Шура закончила филфак Московского университета. В свои 25 лет она активна, умна и чертовски привлекательна. Девушке хочется самой совершать ошибки и чего-то добиться в жизни, она становится автором собственной колонки под названием «Вся такая внезапная», в которой описывает впечатления от посещения гламурных ресторанов, клубов, закрытых вечеринок... Жизнь заиграла новыми умопомрачительными красками! Героиня нередко попадает в комедийные ситуации. И, конечно, в ситкоме не обошлось без настоящей любви, которую на своем пути встречает молодая журналистка.
Кто мог сыграть роль Стрелкиной, как не обаятельная Анна Семенович?! «Вся такая внезапная» – такое определение Анне близко и в жизни. Роль ее начальника – главного редактора журнала «Шик и блеск» – досталась Игорю Вернику. Верник – человек светский, а потому без труда вжился в образ руководителя гламурного издания.
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персоны
Игорь ВерникАнна Семенович
фильмы
Вся такая внезапная

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