18 июня - премьера ситкома "Вся такая внезапная"!

Красавица Александра Стрелкина сбегает с собственной свадьбы! Бросает жениха-олигарха и несется прочь от безоблачной и обеспеченной жизни... С этого начинается увлекательная, трогательная и смешная история о журналистке Александре Стрелкиной длиной в сорок серий, премьера которой состоялась на канале СТС 18 июня 2007 года!
Немного предыстории. Шура закончила филфак Московского университета. В свои 25 лет она активна, умна и чертовски привлекательна. Девушке хочется самой совершать ошибки и чего-то добиться в жизни, она становится автором собственной колонки под названием «Вся такая внезапная», в которой описывает впечатления от посещения гламурных ресторанов, клубов, закрытых вечеринок... Жизнь заиграла новыми умопомрачительными красками! Героиня нередко попадает в комедийные ситуации. И, конечно, в ситкоме не обошлось без настоящей любви, которую на своем пути встречает молодая журналистка.
Кто мог сыграть роль Стрелкиной, как не обаятельная Анна Семенович
?! «Вся такая внезапная» – такое определение Анне близко и в жизни. Роль ее начальника – главного редактора журнала «Шик и блеск» – досталась Игорю Вернику
. Верник – человек светский, а потому без труда вжился в образ руководителя гламурного издания.
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