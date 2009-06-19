"Жила-была одна баба". Съемки завершены.

анонс

9 июля 2007

Короткометражная "Интеллемания"

В ночь с 22-го на 23-е сентября в клубе "25" состоялся психоделический короткометражный кинобум в рамках "Интеллемании 25". В его программу вошли студенческие работы Питера Гринуэя и Дейвида Линча, а также ленты нового отечественного поколения авторского кино ("Дача" Дани Дачника).