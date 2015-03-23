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Инструкция о порядке служебных просмотров художественных фильмов № 250

19 июня
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19 июня 1980
Согласно этой инструкции, служебные просмотры художественных фильмов «проводятся в целях пропаганды и продвижения выпускаемых на экраны фильмов, изучения творческого и технического опыта при создании кинопроизведений и подготовке специалистов кинематографии». Особый акцент делался на том, что данные просмотры «организуются для строго ограниченного круга лиц...».
В реальности под «строго ограниченным кругом лиц», как правило, подразумевался персонал довольно широкого круга организаций, имеющих административно-хозяйственные полномочия, социальные привилегии и весьма далеких от кинопроцесса. В структуре Госкино действовал так называемый «спецотдел», который распределял поступавшие из Госфильмофонда картины.
Подобная практика не имела аналогов в деятельности зарубежных синематек и была типично советским явлением.
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