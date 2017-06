ММКФ: Первый день

19 июня на сцене к/т «Пушкинский» Никита Михалков, Уилл Смит и Шарлиз Терон дали старт юбилейному 30 Московскому международному кинофестивалю. 16 конкурсных фильмов, 20 специальных программ, более 200 кинолент, звезды мирового кинематографа, тысячи журналистов, фоторепортеров, российских и иностранных гостей – вот чем в ближайшие десять дней будет жить Москва. «Мы ждем Вас в кино», - традиционно восклицает президент ММКФ Никита Михалков.

Первый день – Открытие – 19 июня

Фильмом-открытия юбилейного ММКФ стал американский «Хэнкок» (Hancock), который в России показали аж за две недели до официальной премьеры в США. Именно поэтому первый день фестиваля прошел под знаком исполнителей главных ролей в этой картине – Уилла Смита и Шарлиз Терон. Чересчур активные и позитивные актеры буквально ворвались в зал пресс-конференций отеля Ritz Carlton на Тверской, пожимая руки журналистам. Вместе с ними спокойно вошел режиссер фильма Питер Берг. На протяжении всего времени, отведенного на общение с журналистами, Уилл Смит не прекращал шутить, громко смеяться, петь, бегать по залу и подкалывать своих коллег и даже переводчика. По его же признанию, такой энергией актера зарядила Москва. В фильме герой Смита проходит путь от неудачника к супергерою. «А ведь это метафора нашей жизни. Все мы по-своему хотим стать лучше. Мы просыпаемся каждый день, чтобы добиться этого, чтобы сделать что-то хорошее миру», - пустился в размышления исполнитель роли Хэнкока. Оба актера так объяснили свой отличный актерский тандем: «Нас очень тянет друг к другу, нам очень хорошо вместе». Не обделили вниманием иностранные гости и сам фестиваль. «Благодаря таким кинофестивалям как ММКФ я наслаждаюсь лучшими фильмами, которые просто могут не дойти до проката», - поделилась Шарлиз Терон. А Уилл Смит вспомнил детство: «Когда я был маленький, Россия казалась мне очень далекой страной. Я не понимал, как там – за океаном – живут люди. А вот теперь фестиваль помогает мне пообщаться с россиянами и узнать поближе русский народ». Под конец оживился и режиссер, который рассказал об идее своей картины: «Я преклоняюсь перед людьми, которые помогают другим – перед учителями, врачами, спасателями… Каждый, кто пытается помочь, заслуживает статуса супергероя. Ну и, конечно, Уилл Смит».

А вечером Уилл Смит и Шарлиз Терон c хлопушкой и президентом фестиваля Никитой Михалковым рядом уже открывали 30 ММКФ.

Помимо них открытие юбилейного ММКФ в к/т «Пушкинский» посетили первая леди России Светлана Медведева, первый вице-премьер правительства Виктор Зубков, известные актеры и режиссеры – Эмир Кустурица, Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Павел Лунгин, Владимир Хотиненко, Егор Кончаловский, Виталий Манский, Екатерина Стриженова, Вениамин и Алика Смеховы, Ирина Мирошниченко, Наталья Белохвостикова, Ирина Безрукова, Елена Кондулайнен, Андрей Мерзликин, Михаил Горевой, Вера Глаголева, Константин Крюков, а также многочисленные общественные деятели, бизнесмены и знаменитости – Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Алимжан Тохтахунов, Рустам Тарико, Анатолий Кучерена, Светлана Бондарчук, Михаил Куснирович, Аркадий Укупник, Андрей Максимов, Александр Роднянский, Сэм Клебанов, Алена Долецкая, Эвелина Хромченко, Руслан Витрянюк, Игорь Угольников, Михаил Гусман, Андрей Васильев, Святослав Белза, Алена Свиридова, Алексей Воробьев, Оксана Лаврентьева и многие другие.

Некоторые посетители красной дорожки поделились своими впечатлениями от московского кинофестиваля.

Владимир Машков, актер и режиссер: «Два раза мне повезло на ММКФ. Хочу еще!»;

Алексей Петренко, актер: «ММКФ – большой и значимый фестиваль. И, самое главное, он действительно международный. Посмотрите, сколько иностранцев к нам в Москву приехали…»;

Вера Сотникова, актриса: «На ММКФ всегда представлено только талантливое кино. Другого не дано»;

Сергей Гармаш , актер: «ММКФ – наша гордость. Здесь получали призы ведущие имена мирового кинематографа – от Сергея Бондарчука до Федерико Феллини»;

Олег Янковский, актер: «ММКФ – самый родной фестиваль. Здесь радостнее, чем в Каннах или Берлине».

А тем временем в стенах «Пушкинского» начиналась церемония открытия. Приветствие Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева организаторам, участникам и гостям юбилейного 30 ММКФ со сцены зачитал советник главы государства Юрий Лаптев. А гендиректор «Мосфильма» и режиссер Карен Шахназаров вернул из хранилищ киностудии приз, который в 1959 году на ММКФ Сергей Бондарчук получил за фильм «Судьба человека» и который почти полвека пролежал на полке «Моcфильма», семье режиссера – вдове Ирине Скобцевой и сыну Федору Бондарчуку. «Время все возвращает на круги своя. Спасибо фестивалю за то, что он завершил такую акцию», - поблагодарила организаторов за возвращение семейной реликвии Ирина Скобцева. Также, по-традиции, на церемонии открытия были представлены члены жюри Основного конкурса – председатель актриса и режиссер Лив Ульман, актриса Ирина Розанова, режиссер Михаэль Главоггер, кинокритик Дэвид Малкольм, режиссер Себастьян Аларкон. И жюри конкурса «Перспективы» – председатель режиссер Янош Сас, режиссер и продюсер Анна Меликян, продюсер Стефан Китанов. Открывая церемонию Никита Сергеевич приметил: «В этом году мы отмечаем два праздника – 100-летие отечественного кинопроизводства и тридцатилетие московского фестиваля». Первый приз 30 ММКФ – «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» – был вручен японскому режиссеру Такеши Китано, творчеству которого посвящена одна из фестивальных программ. А завершило церемонию зажигательное выступление уже завсегдатая ММКФ Эмиры Кустурицы вместе с его группой The No Smoking Orchestra.

Старт дан!