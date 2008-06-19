Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

ММКФ. День открытия

19 июня
Все года

Хроника кино >>
19 июня 2008
Москва. 19 июня 2008 года. Киноконцертный зал «Пушкинский».
Церемония открытия 30 юбилейного Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) по традиции, а их здесь много, начинается с красной ковровой дорожки. Из года в год по ней проходят кинозвезды, режиссеры, продюсеры. Одним словом те, кто делает кино, смотрит и любит его – гости кинофестиваля.
Вообще традиций тут придерживаются строго. Можно даже смело сказать, что каждое новое действо и событие на Московском кинофоруме необычайным образом становится его традицией. Несомненно, одной из них является присутствие ярких звезд, еще лучше зарубежных. А если они еще и голливудские! Это значит, праздник удался! В этот раз заокеанскими героями стали веселый и остроумный Уилл Смит с обаятельной Шарлиз Терон.
Фестиваль открывал его несомненный президент Никита Михалков. Но до этого произошел исторический момент в истории ММКФ. Дело в том, что на самом первом ММКФ 1959 г. «Гран-при» получила картина Сергея Бондарчука «Судьба человека». Приз этот на протяжении долгих лет хранился на полках «Мосфильма». И теперь, спустя годы генеральный директор киностудии Карен Шахназаров вернул приз в семью его обладателя. Его получили жена режиссера Ирина Скобцева и сын Федор Бондарчук.
Но вернемся к традициям. Приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» был вручен еще одному зарубежному гостю фестиваля, великому японскому режиссеру Такеси Китано, которому удается в своих фильмах рассказывать истории в традициях своей страны, но одновременно понятные в остальных странах и континентах. Несмотря на это, сам режиссер считает приз не заслуженным и думает, что ему есть к чему стремиться и чему учиться. А происходило действо это под звуки медитационной японской флейты.
Еще одна интересная и приятная для любителей кино новая традиция зародилась на ММКФ относительно недавно. Это присутствие на нем сербского режиссера, «балканского принца», как его еще называют, Эмира Кустурицы. В прошлом году его фильм «Завет» открывал 29 ММКФ, а в этом году он как всегда был оригинален. Во-первых, режиссер привез документальный фильм-шоу о «футбольном боге» и своем друге в лице Диего Марадоны. Кроме этого Кустурица сделал на сцене такое, чего прежде не проделывали режиссеры. Он выступал с зажигательной и веселой песней «Bubamara» композитора Горана Бреговича со своим ансамблем «No Smoking». Напомню, что песня эта звучала в его фильме «Черная кошка, белый кот». Так же, кажется, становится шуточной традицией забота Никиты Михалкова о внешнем виде Эмира Кустурицы. Но последний остается верным своему стилю непричесанной головы и разных балахонов.
Сенсацией открытия 30 ММКФ стала премьера фильма «Хэнкок», ради которого и приехали в Москву исполнители главных ролей Уилл Смит и Шарлиз Терон. Показ проходил в обстановке полной конспирации и слежки за движениями зрителей. Все потому что, официальная премьера на родине фильма, в США, будет только через две недели. Такое на ММКФ происходит впервые, и его организаторы очень гордятся данным фактом. Точнее доверием к Московскому фестивалю. Рассказывать про фильм не буду, так как не досмотрела из-за непопадания его в рамки моих кинематографических пристрастий. Могу сказать лишь то, что это очередная голливудская сказка о супергерое, который не умирает, к тому же летать умеет и людей спасает. Вариант для просмотра в уик-энд с детьми неплохой, но в рамках фестивального кино его представить сложно. Хотя именно он и открыл 30 Московский Международный Кинофестиваль.

Анна Мелкумян
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей БондарчукФёдор БондарчукВладимир ЖириновскийНикита МихалковЕкатерина РедниковаИрина СкобцеваУилл СмитКарен Шахназаров
фильмы
Судьба человекаХэнкок

фотографии >>
Фото: Валерий Лукьянов
Фото: Валерий Лукьянов
Фото: Валерий Лукьянов
Фото: Валерий Лукьянов
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.

День рождения >>

Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пьер Анжели
Хью Дэнси
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Премьеры ТВ

Последний вагон. Весна
18 июня
НТВ
Майор Соколов. Игра без правил
19 июня
НТВ
Звёздная карта
20 июня
Первый канал
Саша+Даша+Глаша
21 июня
Домашний
Need for Speed: Жажда скорости
24 июня
Первый канал
Вкус чудес
24 июня
Первый канал
Крёстная
24 июня
Домашний
Любовь говорит
24 июня
Россия 1
Похищение Евы
24 июня
Россия 1
Когда я брошу пить
25 июня
НТВ
Судьба по имени любовь
25 июня
Домашний

ревью