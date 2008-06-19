ММКФ. День открытия

анонс

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

19 февраля 2013

«О, счастливчик!» на весеннем Кинорынке

"Главная идея фильма актуальна всегда и в сегодняшнее непростое время в особенности: нужно слушать себя, ценить свою биографию".