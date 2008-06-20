Джетро Скиннер: заслуженный кукловод «Кинотавра»

15 июня завершился XIX сочинский кинофестиваль «Кинотавр». Приз за лучшую мужскую роль с морского побережья домой увез начинающий британский актер Джетро Скиннер, сыгравший кукольника – виртуоза в романтической комедии режиссера Оксаны Бычковой
«Плюс один
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«Плюс один» - это непростая история взаимоотношений московской переводчицы Маши
и всемирно известного постановщика кукольных шоу Тома Гринвуда. Маша, молодая тридцатилетняя женщина, полностью погружена в работу над переводом серьезного литературного произведения. Она уже давно живет замкнуто, общается с людьми только по мере необходимости. Такому образу жизни способствовали и неудачное замужество, и природная скромность… Но однажды, волей случая, Маша становится сопровождающим переводчиком у иностранца-кукловода, приехавшего в Москву вести семинары для нового кукольного шоу. Так Маша знакомится с Томом Гринвудом. Этот развязный «заокеанский» тип, который, ко всем своим недостаткам, еще постоянно ходит с куклой на руке, производит на Машу малоприятное впечатление. Том всегда существует как бы в двух лицах - рядом с ним надетый на его руку персонаж Дигги (перчаточная кукла), и Том постоянно находится с ним в диалоге, хотя на самом деле это диалог с самим собой. Том – взрослый ребенок, артист и провокатор, своего рода человек-розыгрыш, колоритнейшая фигура. Он – кукольник-виртуоз, он способен оживить любой предмет, вдохнуть душу в любую вещь. Том выглядит абсолютно успешным, у него прекрасная карьера, он полностью творчески реализован, он может позволить себе быть таким, каким ему хочется – иногда совершенно сумасшедшим. Он не боится обманываться: главное – жить легко и счастливо.
Том для Маши – абсолютный эксцентрик, человек, полностью вывернутый наружу, весельчак за гранью вежливости и такта. И поэтому она очень удивляется, когда однажды застает его другим – печальным, серьезным, растерянным... Том учит ее жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, без оглядки на прошлое. Постепенно, Том открывает Маше новый для нее мир, а Машу – этому миру. И она не просто открывается, но и постепенно открывает в себе женщину.
Изначально на роль заморского кукольника Оксана Бычкова планировала пригласить совершенно другого актера, но судьба распорядилась иначе и создатели картины в срочном порядке отправились в Лондон, на поиски нового Тома Гринвуда. В итоге, на роль главного героя утвердили британского актера Джетро Скиннера, который оказался на кастинге совершенно случайно, придя за компанию с другом. Как оказалось – не напрасно: работой актера вся съемочная группа остались очень довольна, а теперь Джетро еще и обладатель почетной награды.
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