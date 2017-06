ММКФ: А судьи кто? И многое другое…

20 июня – во второй день юбилейного 30 ММКФ – стартовали конкурсные показы, девятидневный марафон открыли и специальные программы фестиваля. Участников и гостей ММКФ познакомили c жюри, а вечные московские пробки помешали многим добраться до кинотеатров.Главным событием второго дня ММКФ стала встреча с членами жюри Основного конкурса. Ирина Розанова, Михаэль Главоггер, Дерек Малькольм и Себастьян Аларкон под предводительством Лив Ульман поделились с журналистами своими взглядами на кино и фестиваль. По мнению музы Ингмара Бергмана, на фестивале уровня ММКФ должны быть представлены исключительно заметные картины, которые можно показывать многим., - уточнила Лив Ульман., - разоткровенничалась актриса Ирина Розанова. Известный кинокритик Дерек Малькольм согласился с этим и сказал, что даже будучи членом жюри, он смотрит фильмы как простой зритель.,– провозгласил он. Конечно, не обошлось без обсуждения отечественного кинематографа. Председатель жюри оказалась весьма осведомленным человеком в этом вопросе.. Оказалась, что госпожа Ульман с детства знакома с картинами «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова, «Дама с собачкой» Иосифа Хейфица, а также со многими фильмами Андрея Тарковского и Никиты Михалкова., - призналась актриса. Лив Ульман знакома и с современным российским кино. Последний раз ее поразил фильм «Возвращение» Андрея Звягинцева, который, по ее признанию, она посоветовала бы посмотреть Ингмару Бергману, если бы он был жив. Режиссер Михаэль Главоггер рассказал, что отложил ради участия в жюри Основного конкурса 30 ММКФ работу над двумя картинами. А Себастьян Аларкон также сделал паузу на своей исторической картине. Все вместе члены жюри признались, что очень благодарны организаторам «за почетное приглашение».Эстафету подхватили члены жюри конкурса «Перспективы» – председатель Янош Сас, Анна Меликян и Стефан Китанов. Венгерский режиссер Сас признался, что главный критерий, по которому он будет судить конкурсные киноленты – искусство. По задумке организаторов, довольно свежий на ММКФ конкурс «Перспектвы» открывает новые имена и дает шанс молодым начинающим режиссерам. Янош Сас знает о юных дарованиях не понаслышке, так как сам вот уже несколько лет преподает в будапештской киноакадемии, где постоянно сталкивается с молодыми талантами. Председатель жюри «Перспектив» поблагодарил организаторов за оказанное доверие и признался в особой любви к России:. Господин Китанов является директором Софийского международного кинофестиваля, и поэтому ему вдвойне интереснее побывать на московском фестивале., - сказал продюсер. А сама режиссер нашумевшей «Русалки» до этого не имела опыта работы в жюри:. Поговорили члены жюри и о качествах хорошего режиссера. Единогласный ответ – честность., - высказался Янош Сас.Не менее важным событием стало появление в к/т «Художественный» лауреата 30 ММКФ («За вклад в развитие мирового кинематографа») японского режиссера Такеши Китано, который из-за пробок задержался на сорок минут. Кстати, режиссер считает, что такую высокую награду он получил очень рано. А после добавил:. Господин Китано с трудом нашел время для приезда в Москву, так как сейчас интенсивно работает над фильмом «Ахиллесова пята», который станет последним в трилогии после «Такешиз» и «Банзай, режиссер!», в которой он хотел бы передать свои чувства и настроения как режиссера., - философски заметил режиссер. Такеши Китано приоткрыл завесу тайну и своей личной жизни. Оказывается, что свободное время режиссер проводит перед телевизором. Завтра в 15.00 маэстро поделиться секретами своего мастерства во ВГИКе в рамках специального мастер-класса.Еще один известный режиссер (на этот раз итальянский) Джулиано Монтальдо представил свой новый фильм «Демоны Санкт-Петербурга» (Demons of Saint-Petersburg), который рассказывает о жизни Ф.М. Достоевского, из программы «Гала-премьеры». Господин Монтальдо не впервые на ММКФ: здесь он уже получал награду, а также возглавлял жюри., - продекламировал 78-летний режиссер. Между тем добавил, что идею картины ему изначально предложил Андрей Кончаловский. А также поделился своим впечатлением от Санкт-Петербурга, который он назвал точной копией итальянского Турина.20 июня начались показы конкурсных картин. А их создатели появлялись в залах пресс-конференций. Первым «защищался» израильский фильм «Для моего отца» (For my father) из Основного конкурса. Картину о трудной судьбе палестинского юноши, решившего стать террористом-смертником, представили режиссер Дрор Захави, исполнительница главной роли Хили Ялон и продюсеры. К сожалению, герой фильма Шреди Ябарин не смог добраться до «Художественного» из-за пробок., - оптимистично заявил режиссер. А для Хили Ялон, израильской телевизионной звезды и певицы, фильм «Для моего отца» стал дебютом в кино.А вот режиссер фильма «Почти девственница» (Virtually a virgin) из Основного конкурса великий венгерский мастер Петер Бачо так до Москвы и не добрался по причине ухудшения состояния здоровья. Но зато он записал видеообращения с приветствием гостей и участников 30 ММКФ, в котором говорилось, что он. За него на вопросы о фильме отвечали 18-летняя актриса Юлия Убранковиш и продюсер Габор Каломиста., - призналась Юлия. Продюсер поддержал юную актрису:. Вопрос о проституции в странах ЕС вызвал также широкое обсуждение. В результате которого удалось установить, что госпожа Убранковиш с целью вживания в роль посещала специальную школу перепрофилирования девиц легкого поведения.А под конец фильм «Под снегом» (Under the snow) из конкурса «Перспективы» представляли режиссеры Кандела Фигуэйра и Майтена Мурузабаль. Девушки сообщили, что очень любят работать вместе, правда, их разделяет достаточно большое расстояние: так как одна живет в Буэнос-Айресе, а другая в Лос-Анджелесе. А также признались в своей любви к американскому кино., - сказала Кандела.Второй день окончен, но кино только начинается…