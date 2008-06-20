ММКФ: А судьи кто? И многое другое…

анонс

В течение последних двух месяцев московская студия Toonbox усиленно заканчивала работу над первой серией своего давнего проекта.

Первый эпизод мультсериала «Настоящие приключения Белки и Стрелки» готов к запуску!

В кинотеатре "Пионер" с 3 по 27 сентября

8 июля 2007

Начало

Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.