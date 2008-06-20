"Новая Земля": первые награды

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19 февраля 2013 «Юленька»: пресс-конференция 10 февраля состоялись предварительный показ триллера «Юленька» и пресс-конференция с его создателями.

1 июня 2009 Сразу после праздников кто-то из нас узнал, что бывает "После жизни" Художественный фильм «После жизни», снятый компанией «Леан-М», стал одной из самых ранних премьер года. И дело здесь вовсе не в высших материях!

23 ноября 2006 "Красные дьяволята" идут в атаку! В 1920 году Павел Бляхин занимал пост Председателя губревкома в районе Екатеринославля, в 1921 году его направили на работу в Кострому, а оттуда - на партийную работу в Баку. В те годы поезда ходили нерегулярно, поэтому добирался Павел Бляхин до Баку почти месяц.