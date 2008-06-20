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"Новая Земля": первые награды

20 июня
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20 июня 2008
На XIX Открытом фестивале российского кино «Кинотавр» фильм "Новая Земля" режиссера Александра Мельника был удостоен сразу двух наград: спецдиплом жюри «За успешный коммерческий проект» и «За лучшую операторскую работу» (приз получил оператор-постановщик фильма Илья Демин). Надо заметить, что подобный приз за операторскую работу вручался впервые за девятнадцатилетнюю историю «Кинотавра».
«Новая Земля» - это размышления режиссера Александра Мельника о «первых днях Апокалипсиса». Фильм повествует об осужденных на пожизненный срок, которых в рамках международного гуманитарного эксперимента отправляют на северный российский остров, обещая освободить через 10-20 лет. Людям, оставшимся без охраны и имеющим за плечами несколько убийств, для освобождения осталось только выжить - еду получает сильнейший, а последний забежавщий в барак идет на пропитание остальных осужденных.
Главную роль в фильме исполнил актер Константин Лавроненко (обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль в фильме «Изгнание»). Его герой стремится противостоять «звериным устоям» общества, стараясь не потерять человеческий облик в суровой схватке за право на жизнь, в этой жестокой игре, под названием «Последний - мертвый»…
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