Заключение по фильму «Мир входящему»

1 марта 1961 года Третьим творческим объединением киностудии «Мосфильм» завершена работа над второй редакцией черно-белого художественного фильма «Мир входящему», поставленного режиссерами А. Аловым и В. Наумовым по сценарию, написанным ими совместно с драматургом Л. Зориным.

История создания этой картины оказалась сложной и нелегкой.

Первый вариант фильма, законченный производством в сентябре 1960 года, широко обсуждался в Министерстве культуры СССР, заседаниях художественного совета Третьего творческого объединения киностудии «Мосфильм», а также на ряде общественных просмотров.

Участники обсуждений отмечали высокие художественные достоинства картины, талантливую работу режиссеров, актеров, оператора, смелость творческих поисков. Вместе с тем в адрес фильма был высказан ряд серьезных критических замечаний и пожеланий.

Внимательно разобравшись в существе критических замечаний, авторы фильма продолжили работу над ним и внесли в картину существенные исправления.

Главным образом они сводились к тому, чтобы на примере одного, казалось бы, незначительного эпизода, происшедшего в последний день Великой Отечественной войны, показать зрителям образ Советской Армии — Армии-освободительницы, армии могучей, дисциплинированной, непобедимой.

В связи с этим в начале фильма использованы подлинные документальные кадры кинолетописи Великой Отечественной войны, демонстрирующие великую мощь Советской Армии, героизм и мужество советских воинов.

Заново был переснят объект «Командный пункт батальона». В новой трактовке майор — командир батальона предстал перед зрителями умным, образованным офицером, отзывчивым, внимательным к подчиненным, глубоко человечным. Наряду с этим в картину введена новая сцена встречи Ивлева и Рукавицына с генералом, которая также подчеркивает высокую культурность, глубокую человечность командиров Советской Армии, их тесную связь с рядовыми бойцами, с советским народом.

Одновременно путем серьезной монтажно-редакторской работы, осуществив сокращение некоторых сцен и эпизодов, а также исправления диалога и дикторского текста, авторы

фильма добились более точного осмысления основной сюжетной ситуации - истории спасения советскими солдатами немецкой женщины.

В результате большой работы, а также благодаря ряду интересных режиссерских находок и талантливой игре актеров В. Авдюшко, С. Хитрова, А. Демьяненко — создан взволнованный, романтический фильм.

Герои фильма - советские солдаты и офицеры одухотворены великими идеями социалистического гуманизма.

К сожалению, фильм и сейчас не свободен от ряда недостатков. В нем есть некоторая надуманность сюжетной ситуации. Осталось в фильме излишне много ненастья не только в погоде, но и в поведении героев.

Но и при наличии отмеченных недостатков фильм «Мир входящему» является значительным произведением советской кинематографии и заслуживает высокой оценки.



Председатель худсовета

Третьего творческого объединения

М. Ромм



И. о. директора Третьего творческого объединения

С. Саврасов



21 июня 1961 г.

(ЦГАЛИ, ф. 2453, оп. 4, ед. хр. 1116, лл. 2—4)

Публикация «Искусство кино» № 5, 1990 год

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