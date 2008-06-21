ММКФ: Третьим будешь

ревью

Новости кино Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей» Режиссёр решил продолжить свою успешную комедию 2010 года. Если новый проект поддержит Минкультуры.

Лайфстайл Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда» В продаже появилась книга «Ложь "Матильды"», заказанная депутатом.

Ролики фильмов "Движение вверх" Спортивная драма про баскетболистов от создателей "Легенды № 17.

Фестивальная колонка ММКФ-2017: Гид по неигровому кино Парижская опера, изгнание дьявола, самый большой роддом в мире, космический туризм и многое другое - 35,5 документальных фильмов фестиваля

Интервью Павел Руминов: «Мы живем в средневековье с айфоном» Самый раскрепощенный российский режиссер - о сексе в кино, сознательности, свободе и лжесвободе

Ролики фильмов "Любовь в городе ангелов" Романтическая комедия с американским привкусом.

Рецензии на фильмы «Самокритика буржуазного пса»: А вы, друзья, как ни садитесь - для коммунизма не годитесь Абсурдистская комедия про коммунизм, леваков и интеллектуалов

Рецензии на фильмы «Он и она»: Комические куплеты из супружеской жизни История любви писателя и студентки от начала до конца