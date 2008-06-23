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ММКФ: Обед в честь Фонда помощи ветеранам кино

23 июня
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23 июня 2008
23 июня в рамках 30 ММКФ в ресторане «Тропикана» состоялся торжественный обед по случаю начала работы Фонда помощи ветеранам кино «Урга – территория любви».
Обед под предводительством Президента ММКФ Никиты Михалкова собрал ведущих представителей кинематографической среды, среди которых: Евгений Стеблов, Ольга Будина, Вера Алентова, Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Евгений Миронов, Михаил Пореченков, Виктория Толстоганова и многие другие.
Фонд помощи ветеранам кино «Урга - территория любви» оказывает материальную и медицинскую помощь ветеранам кинематографии, достигшим пенсионного возраста и по ряду причин не занимающихся свой профессиональной деятельностью. Основная цель проекта – оказание адресной помощи ветеранам кинематографии.
Оказание помощи ветеранам кинематографии – это совместный проект Фонда помощи ветеранам кино «Урга – территория любви» и благотворительного фонда поддержки «Добрый век». С 1 февраля по 20 июня 2008 года на выполнение данного проекта фондом перечислено 4 960 630 рублей.
Некоторые из организаторов и участников торжественного обеда выступили с речью о необходимости и важности данного проекта, а также высказали уверенность в его дальнейшей успешной реализации.
В заключение торжественного обеда состоялась презентация сборника «Поэзия старинного кино», составленного специально к 30 ММКФ.
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