Гильдия продюсеров России на парламентских слушаниях

анонс

27 сентября 2006 Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате Kodak КиноМир, открывшийся 17 октября 1996 года в Москве на Пушкинской площади, стал первым кинотеатром, созданным по американскому образцу. Новый кинотеатр открывают голливудским блокбастером — "Скалой" с Шоном Коннери.

20 февраля 2013 Интернет-аукцион в поддержку ветеранов кино В музее А.С. Пушкина состоялось открытие социально-благотворительного проекта в поддержку ветеранов отечественной киноиндустрии.

8 июля 2007 Начало Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.