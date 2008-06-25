Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами

анонс

Названы имена победителей 23-его Московского международного фестиваля для детей и юношества.

Письмо Сталина Большакову о киносценарии «Георгий Саакадзе», написанное 11 октября 1940 года.

13 февраля 2012

Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один»

Дорогие друзья! Мы продолжаем информировать вас о ходе съемок картины Оксаны Бычковой «Плюс один». В разгаре работа над самыми яркими эпизодами фильма – семинарами по кукловодству, которые проводит главный герой Том Гринвуд.