Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами

25 июня, словами режиссера Анны Гресь «Стоп. Снято. Всем спасибо!» торжественно завершилась девятимесячная работа над восьмисерийным военно-шпионским детективом «Смерть шпионам 2»
Подготовка к съемочному периоду началась в октябре 2007 года, 25 февраля 2008 года в Крыму режиссер разбил символическую тарелку—съемки начались.
Съемочный период длился 85 дней, за это время группа и актеры побывали в более чем 13 местах Украины: Балаклаве, Инкермане, Бахчисарае, Севастополе, Старом Крыму, Коктебеле, селе Краткое Красномакского района, селе Железнодорожное, Евпатории, Житомире, Козятине (Винницкая область), ПГТ Буча Киевской области, Киеве.
Съемки завершились в Киеве, в павильоне студии «Укртелефильм». Там, усилиями группы художника-постановщика Ларисы Жилко, в течение месяца, было создано 19 (!) объектов. Были разработаны и построены декорации: «Юнкерская дача», «Почта Тышлера», «Мастерская Вилкина», «Органный зал», «коридоры Юсуповского дворца», «Тюремная камера», «Дом Волошина» (копия дома Волошина в поселке Коктебель), «Кабинет генерала Полуноченко», «Летняя кухня Рымакова», «Комендатура Рымакова», «Актовый зал», «Редакция газеты, «Контора «Чебрец»», «Аппартатная», «Кабинет Фанариотова», «дом Лиды», «каптерка Филонова», «склад Филонова», «Хижина гречанки».
Подготовка всех объектов велась в ночную смену, и постановочная группа работала почти в круглосуточном режиме. Чтобы воссоздать атмосферу тех лет, для декорации интерьеров было арендовано около 3 тысяч единиц антикварных вещей - настольные лампы, телефонные аппараты, бронзовые статуэтки, фигуры вождей мирового пролетариата, посуда, патефон, старинная мебель.
Напряженная работа велась и над костюмами героев фильма «Смерть шпионам 2». Чтобы одежда не вызывала нареканий дотошных к исторической правде зрителей, за время подготовительного периода группа художника по костюмам Юлии Гавриловой, проштудировала «гору» специализированной литературы о военном костюме образца 1944 года. До мелочей проработала все детали, вплоть до пуговиц.
Кроме впечатляющего количества комплектов обмундирования для главных героев фильма, а их было около 60, необходимо было экипировать массовку, около 100 человек.
За десять дней до начала экспедиции в Крым художники собрали 38 огромных баулов с одеждой.
«Одежду для массовки мы искали везде, где только можно, - говорит Юлия, - исследовали все бабушкины сундуки друзей и знакомых. Многое покупалось у антикваров, на сэконд-хэндах. Ткань, для гимнастерок закупали в Белоруссии, сегодня только там можно было найти нужную фактуру. Фильм про войну, и весь ужас этой войны - кровь, пулевые отверстия, огонь - уродовали наши, с таким трудом найденные фуфайки, шинели, гимнастерки. Поэтому над «уничтожением» каждой единицей был установлен жесточайший контроль. Спасибо нашим ребятам-пиротехникам, которые с «пониманием» относились к этой проблеме, и после некоторой «косметики» костюмы можно было использовать еще в одном-двух дублях. Но были моменты, когда форма, после одного дубля разлеталась в клочья».
Пресс-конференция по поводу окончания съемок проходила в декорациях «Актового зала» фильма. Приглашенные журналисты и гости презентации (члены съемочной группы, актеры) собирались под звуки старинного патефона. Художники-постановщики декорировали зал плакатами времен войны, старинной мебелью. С потолка свисали и двигались в потоках воздуха комплекты одежды главных героев фильма.
По красной ковровой дорожке гости проходили к длинному деревянному столу, на котором располагалась скромная походная еда: черный хлеб и сало.
Презентация началась с неожиданного появления бойца Красной Армии, который, отстреливаясь куда-то в темноту, сбежал по ступенькам в зал. Ответом ему послужил оглушительный взрыв, и горящие обрывки пепла посыпались под ноги изумленным гостям. Погас свет. Зал, «разрезаемый» световыми лучами, наполнился звуками воздушной тревоги (спасибо звуковикам и осветителям). На белой простыне экрана появился логотип компании «Star Media» и под голос Левитана: «Внимание! Внимание!» зрители увидели рабочую нарезку нового проекта «Смерть шпионам 2».
После окончания «фильма», под раскатистое «ура!», все гости подняли над головами армейские фляги с «наркомовскими» ста граммами.
На презентации присутствовали: актеры фильма Денис Никифоров
, Михаил Гуро
, Артур Ваха
, Дмитрий Персин
, Павел Поймалов
, Петр Томашевский
, Елена Фесуненко, Анатолий Зиновенко
, Константин Шафоренко
, Петр Миронов
, Светлана Золотько, Юрий Шульгин; режиссер фильма Анна Гресь
, автором сценария Марк Гресь
.
В презентации принимал участие Генеральный продюсер компании «Star Media», продюсер фильма «Смерть шпионам 2» Юрий Минзянов.
После торжественной части главные герои фильма «Смерть шпионам 2» поставили свои автографы на постере фильма.
Интересные факты фильма
5 месяцев - съемочный период
50 актеров
13 городов
20 единиц оружия
4 машины военной техники
12 каскадеров
30 пиротехнических взрывов (гранаты, снаряды, фауст-патрон, мины)
3 тысячи патронов
20 литров "крови"
100 дымовых шашек
1000 человек массовки
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