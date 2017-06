Этника на ММКФ

30-ый Московский международный кинофестиваль близится к завершению. Большое жюри во главе с Лив Ульман заканчивает просмотр конкурсных лент, российская программа в Доме кино подходит к концу, но праздник кино продолжается. Восьмой день фестиваля порадовал картинами с этническими оттенками — иранским, албанским, мексиканским и финским.

В восьмой день фестиваля на очереди были два фильма из Основного конкурса. Фильм «Проще простого» (As simple as that) на ММКФ представляли режиссер Сейед Реза Мир Карими, сценарист Шедмер Растин и актриса Хенгамех Гажиани. Обладатель множества европейских кинонаград, иранский режиссер, который выступил в этой картине еще и продюсером, показывает один день из жизни иранской женщины — матери и жены, настолько идеальной, «что окружающие не только перестали ценить ее, но даже и замечать». Господин Реза Мир Карими поблагодарил организаторов ММКФ за приглашение. А также рассказал, что в этом фильме хотел показать жизнь «любящей жены и матери, хорошей хозяйки дома и идеальной соседки».

«Мао Цзэ Дун» (Mao Tse-Dun) — вторая картина из Основного конкурса кинофорума, которая была презентована 26 июня. На вопросы участников и гостей ММКФ отвечали режиссер Бесник Биша и актер Фадил Хаса. Действие албанского фильма разворачивается в 70-е годы прошлого века в маленьком городке: в многодетном цыганском семействе рождается девятый ребенок, который повлиял на судьбу всей цыганской общины. «В моей новой картине «Мао Цзэ Дун» я рассказываю историю, произошедшую во времена коммунизма. Мои главные герои – представители национальных меньшинств. Сильные духом и непокорные цыгане, которых все же удалось сломить тоталитарному режиму», – рассказывал режиссер. Он также уточнил, что если в «Мао Цзэ Дуне» усматривают комедию, то она, безусловно, «черная». Фадил Хас поспешил ответить, что ему пригодился его комедийный опыт. Не обошлось и без футбола. Бесник Биша признался, что является большим поклонником этого вида спорта, поэтому ему удалось сравнить сборную России за несколько часов до начала матча с испанцами с кинематографистами 60-х – 70-х, «которые стояли у истоков кинематографа «новой волны»». Россия, кстати, до сих пор определяет тенденции албанского кинематографа, поведал режиссер, так как признанные мастера Албании – все выпускники российских ВУЗов.

На очереди были фильмы из конкурсной «Перспективы». Мексиканскую картину «Кумбия нас связала» (Cumbia connection) презентовали режиссер Рене У. Виллареаль и исполнитель главной мужской роли Оливье Канту. В этом фильме диалоги практически отсутствуют. Все нехитрые эмоции и чувства персонажей выражают за них непрерывно звучащие за кадром бодрые, хотя и однотипные латиноамериканские напевы в стиле кумбия. Господин Виллареаль поблагодарил отборщиков фестиваля за уникальную возможность представить Мексику на таком значимом событии. «Надеюсь, у меня это получилось», - сказал он. А также сообщил, что главным героем в его картине является музыка.

Под конец в отсутствии финского режиссера Доми Карукоски был представлен его фильм «Дом темных бабочек» (The house of the dark butterflies), участник конкурса «Перспективы». На 30 ММКФ в Москву прибыли актриса Кристина Халтту и продюсер Маркус Селин. Они также выразили благодарность организаторам фестиваля за возможность представить финское кино в России. Дорога домой и к семье — вот центральная и идея фильма, по признанию господина Селина.

А в столичном Доме кино президент 30-го Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков представил в четверг документальную ленту «Большая нефть» режиссеров Андрея Доброва и Александра Замыслова, которая повествует об истории добычи нефти на территории России от появления первой буровой до наших дней.