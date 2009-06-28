«Джонни Д.»: Пресс-конференция с Майклом Манном

28 июня в отеле Ritz Carlton состоялась пресс-конференция с режиссером фильма закрытия ММКФ «Джонни Д.»
- Майклом Манном
, четырехкратным номинантом на премию «Оскар», создателем «Охотника на людей»
и «Схватки»
. Вел встречу Кирилл Разлогов.
О фильме читайте в наших будущих материалах и в фестивальной колонке
, а сама беседа с мастером получилась весьма содержательной.
- Какую задачу Вы пытались решить, снимая фильм? Это экшн, боевик или…?
- Я старался поместить аудиторию в формат совершенно иного опыта. Зритель должен был перенестись внутрь эпохи 30-х годов, а не наблюдать за ней, быть Джоном Диллинджером, прожить эту жизнь. Это было очень увлекательно.
- Персонаж Джонни Деппа исполнен шарма, он удивительно привлекателен, несмотря на брутальность, ему будут подражать мальчишки. Может быть, это тоже было целью фильма?
- Два момента: он действительно был очень популярен, привлекателен, и, когда мы проводили свои исследования, читали газеты того времени – да, он был популярнее президента. Ситуация в стране была очень тяжёлой, Депрессия длилась уже 4 года, и люди смотрели на банки, как на источник своих несчастий. Диллинджер же грабил эти банки и не встречал осуждений. Причины, подавившие Диллинджера, были эволюционными, дарвинистскими, преступность менялась, появлялись мафиозные синдикаты и в это же время формировались по-настоящему организованные полицейские силы.
(Разлогов: Четыре года вашей депрессии вылились в два года нашей.
Манн: Это случайность.)
- Вы начали работу над сценарием довольно давно. Осталось ли в современной версии что-то из первого варианта?
- Первый сценарий касался той же истории. Мне было интересно, в частности, возникновение такого человека, как Гувер, становление ФБР и его личная роль в этом процессе. А ведь Гувер практически стёр, уничтожил агента Первиса. Гувер завидовал ему, выживал из Бюро. Нам показывали файлы Первиса, и там была только одна бумажка: заявление о приёме на работу.
- Расскажите, пожалуйста, о технических аспектах съёмки фильма.
- Мы использовали камеры Sony HDC-F23.Что я пытался сделать, какова была моя цель? Когда я начал работу, во-первых, думал о самой истории, о том, как она преподносит себя. Во-вторых, о том, какое взаимодействие должно возникнуть между зрителями и материалом при просмотре фильма. Позволить им наблюдать со стороны или поместить в центр, внутрь истории. Я добивался ощущений реальной нереальности, проникновения внутрь. Именно для этого я использовал технологию High Definition. Что же касается именно аппарата, то он позволяет создавать абсолютно иное цветовое пространство, оставляя безграничный простор для редактуры. Можно манипулировать разными изображениями, использовать эффекты, выделяя различные подробности. Я для себя нахожу цифровой способ более креативным и творческим средством для создания фильма.
- Как вы думаете, вытеснят ли новые технологии традиционную камеру?
- Я думаю, люди будут продолжать снимать обычной камерой, да и я сам, возможно, сниму так свой следующий фильм. Но технология будет продвигаться всё шире, а сейчас, к сожалению, часто эффекты производства бывают смазаны при прокате на старой аппаратуре. В будущем ситуация должна измениться в пользу «цифры».
- История «произвела» Диллинджера, история его семьи (побои отца), кража 50 долларов и 10 лет тюрьмы за это. Преображение Диллинджера имеет множество предпосылок – ужасные условия жизни, кровожадные представители властей. Оно происходит в тюрьме, значит, что-то не так в тюремной системе. Диллинджер не верил в будущее. Не то, чтобы он задавал себе вопросы, должен ли я отложить немного денег и переехать в Бразилию. Об этом времени хорошо писал Хемингуэй, о том, что всё неумолимо движется к смерти. Мы верим в сознательность своих решений; Диллинджер тоже верил – но перемен не произошло. Ты можешь делать, что угодно, но тебя ведёт судьба.
- Расскажите о выборе актрисы? Почему вы взяли именно Марийон Котийяр?
- Она прекрасная, глубокая актриса. Когда находишься рядом с таким талантом, всё очевидно. Выбор стал ясен уже тогда, когда она только вошла в мой офис.
- Расскажите об истории любви Джона и Билли: насколько реальна эта история, что о ней известно и что стало с героиней в реальности?
- Это всё было реально. Билли Фречетт действительно была наполовину индеанка племени Меномайни, её семья жила в резервации и была под наблюдением бюро отношений с индейскими племенами. Работа этих бюро была направлена на то, чтобы полностью стереть их культуру. Билли были знакомы расовые проблемы, она была аутсайдером, как и Диллинджер. Более того, у неё не было отца (и модели поведения мужчины), у Диллинджера – матери. Ведь он ходил в кино, пытаясь понять, как ведут себя, как нужно ухаживать за дамами. Ему очень хотелось любви, признания. Вдвоём они составляли симбиоз, у них было глубокое чувство. Когда её у него забрали, по словам очевидицы, он заплакал, как мальчишка. Билли провела два года в тюрьме, потом поехала в турне, выступая с лекциями о Диллинджере и их отношениях. Это была любовь всей её жизни, без сомнений.
- Провокационный вопрос: Майкл, что вы станете делать, если зритель завтра перестанет смотреть эшкн, боевики? Какой фильм вы хотели бы снять в такой ситуации?
- Я снимал только то, что хотел. Может быть, я не столь уж популярен, но я снимаю только то, в чём уверен, и сменю свои подходы, только если всерьёз изменится ситуация. Я, как правило, буду снимать то, что решил, и упор сделаю на контенте, содержании.
- Как вы относитесь к русскому варианту названия картины, «Джонни Д.»?
- Я понимаю, что с точки зрения проката это успешное название. Хотя, когда я в первый раз его услышал, мне так не показалось.
- Вы можете определить посыл, мессидж фильма в двух словах?
- Фильм не несёт посыла с точки зрения дидактики, моя цель – «унести» вас в другое время, другие ощущения, почти мистические. Меня не привлекает дидактический подход, я хотел создать что-то гораздо более увлекательное.
- Вы увлечены Диллинджером, как героем своего времени. Почему общество любит таких людей?
- Да, я считаю, что Диллинджер был героем своего времени. Тут два момента: его нападки на банки, источник Депрессии (в 1930 году разорилось 140 банков, и многие люди остались без сбережений всей своей жизни, при том, что безработица достигла 25%) – а власть, преследовавшая Диллинджера, не могла решить проблемы населения. Это и сделало Диллинджера героем. Угнав машину шефа полиции, Форд V8, он написал ироничную благодарность Форду за отличную машину. Лёгкий артистизм и юмор, в которых он себя проявлял, всегда находит симпатии.
- В какой степени достоверна сцена, в которой Диллинджер заходит в полицейский участок?
- Это правда; единственно, это было на три дня раньше, чем показано в фильме. Он прошёл через комнату, где сидели детективы, слушая спортивную трансляцию. Мы вообще многие эпизоды снимали в реальных местах истории, использовали подлинный реквизит. Так, Джонни Депп лежал на кровати, на которой лежал и Диллинджер; брался за ту же ручку двери. Многое было выверено до сантиметра, например, сцена смерти Диллинджера снималась в том самом реальном месте, вплоть до квадратного фута, куда стекла его кровь. Подняв голову, Джонни Депп видел ту же картину, что и Диллинджер перед смертью, а это так важно для актёра! Мы много репетировали, снимая сцены налётов на банки, актёры изучали «воровское дело», общую стратегию и задачи каждого члена банды. Кроме того, все актёры учились стрельбе из огнестрельного оружия, экстремальному вождению автомобиля; постоянно поддерживали отличную физическую форму, ведь пистолет-пулемёт Томпсона весит около 35 килограммов, а стрелять нужно было с одной руки, другой цепляясь за дверь машины. Марийон Котийяр проводила много времени в резервации Меномайни, где до сих пор живёт семья Фречетт, общалась с ними и брала уроки диалекта; встречалась с жёнами и подругами реальных гангстеров. Реалистичность происходящего и внимание к деталям для нас очень важны, и мы применяли селективный, избирательный подход для построения реальности в кадре фильма.
«Джонни Д.»
выходит в российский прокат 23 июля.
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