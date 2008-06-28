ММКФ: Из-под пера

В начале церемонии вручения призов члены отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов и Петр Шепотинник, в честь юбилейного фестиваля, наградили почетными грамотами ветеранов российской кинокритики – Георгия Капралова, Ирину Рубанову, Александра Бородянского. Посмертно грамоту получил специалист по венгерскому кино Александр Трошин, ушедший из жизни весной этого года.
После на сцену вышли члены жюри ФИПРЕСCИ - председатель Клаус Эдер, Франциско Феррейра, Майк Наафс, Махрез Карою и Наталья Примакова. «Члены Международной федерации кинокритиков всегда отправляются на крупные фестивали. На протяжении многих лет мы вручаем награды в Москве. Все члены жюри говорят на одном языке – языке кино. Мы часто помогаем дебютантам»
, - сказал господин Эдер. А в этом году жюри ФИПРЕССИ наградило фильм «Однажды в провинции»
Екатерины Шагаловой «за сильное стилистическое решение и отражение реальности такой, какая она есть»
. «Это дорогого стоит. Я польщена»
, - была кратка режиссер картины.
Очередь была за членами жюри Российской критики. В президиуме появились председатель Виктор Матизен, Леонид Павлючик, Диляра Тасбулатова, Ольга Шумяцкая и Кирилл Разлогов. «Мы все отличаемся друг от друга по эстетическим пристрастиям. Поэтому я ожидал кровавых споров. Но мы сошлись сразу же. Без длинного обсуждения»
, - рассказал председатель жюри. Приз жюри Российской критики за лучший фильм Основного конкурса в этом году получила картина «Проще простого» (As simple as that) Резы Мир Карими «за максимальное проникновение в сущность человека»
. Награда за лучший фильм из конкурса «Перспективы» досталась фильму «Один кадр» (One shot) Линды Вендель «за преломление культурных традиций Скандинавии языком кино»
. Каждый лауреат получил статуэтку в виде черно-белого слона.
Эстафету подхватила команда Международного жюри Федерации Киноклубов России – председатель Мария-Изабель Ван Хов, Бернар Дюру, Лариса Островская, Виктор Тер-Гусаков и Тамара Трубникова. Приз за лучший фильм из Основного конкурса получил фильм «Дзифт» (Zift) Явора Гырдева «за талантливое воплощение авторской идеи»
. «Это мое первое кино, и эта награда очень важна для меня. Я получил ее от настоящих любителей кино»
, - поблагодарил всех режиссер. Международное жюри Федерации Киноклубов России вручила награду также Юрию Мамину за фильм «Не думай про белых обезьян», который стал лучшим из программы Российского кино на 30 ММКФ. «Я счастлив, что нашел свою аудиторию»
, - сказал режиссер.
Приз зрительских симпатий за лучший фильм из Основного конкурса достался израильской картине «Для моего отца» (For my father) Дрора Захиви.
Приз ФИПРЕССИ
– «Однажды в провинции» (Россия), реж. Екатерина Шагалова
Приз Российской критики за лучший фильм из Основного конкурса
– «Проще простого» (As simple as that) (Иран), реж. Реза Мир Карими
Приз Российской критики за лучший фильм из конкурса «Перспективы»
– «Один кадр» (One shot) (Дания), реж. Линда Вендель
Приз Международного жюри Федерации Киноклубов России за лучший фильм из Основного конкурса
– «Дзифт»
(Zift) (Болгария), реж. Явор Гырдев
Приз Международного жюри Федерации Киноклубов России за лучший фильм из Российской программы
– «Не думай про белых обезьян» (Россия), реж. Юрий Мамин
Приз зрительских симпатий
– «Для моего отца» (For my father) (Израиль), реж. Дрор Захиви
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