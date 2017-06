ММКФ: Из-под пера

В начале церемонии вручения призов члены отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов и Петр Шепотинник, в честь юбилейного фестиваля, наградили почетными грамотами ветеранов российской кинокритики – Георгия Капралова, Ирину Рубанову, Александра Бородянского. Посмертно грамоту получил специалист по венгерскому кино Александр Трошин, ушедший из жизни весной этого года.После на сцену вышли члены жюри ФИПРЕСCИ - председатель Клаус Эдер, Франциско Феррейра, Майк Наафс, Махрез Карою и Наталья Примакова., - сказал господин Эдер. А в этом году жюри ФИПРЕССИ наградило фильм «Однажды в провинции» Екатерины Шагаловой, - была кратка режиссер картины.Очередь была за членами жюри Российской критики. В президиуме появились председатель Виктор Матизен, Леонид Павлючик, Диляра Тасбулатова, Ольга Шумяцкая и Кирилл Разлогов., - рассказал председатель жюри. Приз жюри Российской критики за лучший фильм Основного конкурса в этом году получила картина «Проще простого» (As simple as that) Резы Мир Карими. Награда за лучший фильм из конкурса «Перспективы» досталась фильму «Один кадр» (One shot) Линды Вендель. Каждый лауреат получил статуэтку в виде черно-белого слона.Эстафету подхватила команда Международного жюри Федерации Киноклубов России – председатель Мария-Изабель Ван Хов, Бернар Дюру, Лариса Островская, Виктор Тер-Гусаков и Тамара Трубникова. Приз за лучший фильм из Основного конкурса получил фильм «Дзифт» (Zift) Явора Гырдева, - поблагодарил всех режиссер. Международное жюри Федерации Киноклубов России вручила награду также Юрию Мамину за фильм «Не думай про белых обезьян», который стал лучшим из программы Российского кино на 30 ММКФ., - сказал режиссер.Приз зрительских симпатий за лучший фильм из Основного конкурса достался израильской картине «Для моего отца» (For my father) Дрора Захиви.– «Однажды в провинции» (Россия), реж. Екатерина Шагалова– «Проще простого» (As simple as that) (Иран), реж. Реза Мир Карими– «Один кадр» (One shot) (Дания), реж. Линда Вендель «Дзифт» (Zift) (Болгария), реж. Явор Гырдев– «Не думай про белых обезьян» (Россия), реж. Юрий Мамин– «Для моего отца» (For my father) (Израиль), реж. Дрор Захиви