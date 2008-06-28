ММКФ: Из-под пера

анонс

11 апреля 2006

В этот день состоялась премьера "Чапаева"

В эти ноябрьские дни несколько десятков лет назад в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялась премьера одного из культовых фильмов советского кинематографа "Чапаев".