Победители 30-го Московского международного кинофестиваля

Лайфстайл
Американская актриса и посланник ООН выступила с речью перед старшеклассниками.
Обзор сериалов
Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть
Новости кино
Известному певцу досталась одна из ключевых ролей в «Убийстве Джанни Версаче».
Новости кино
Киностудия New Line Cinema приступила к производству новой части популярной хоррор-серии.
Новости театра
В Парке искусств Музеон с большим концертом выступят артисты «Современника»
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Новости кино
Студия Warner Bros. приступила к производству продолжения «Расплаты»
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Фестивальная колонка
Выбор Жана Просянова, главного редактора Кино-Театр.ру
Рецензии на спектакли
Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин
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Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру
Фестивальная колонка
Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру
Интервью
Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино
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Современные российские режиссеры о голосе поколения перестройки
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