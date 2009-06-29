На Первом канале - второй сезон «Морского патруля»!

29 июня (21:30) в эфире Первого канала стартовало продолжение нашумевшего сериала «Морской патруль»
, съемки которого проходили в Анапе и ее живописных окрестностях.
Первая часть лирического детектива побила все рекорды популярности (по рейтингам «Морской патруль»
уступал разве что футболу, сериал смотрел почти каждый второй житель страны). Второй сезон обещает быть еще более авантюрным, динамичным и заводным. Каждая из 20 новых серий представляет собой новое отдельное расследование,
Формула успеха – «Море. Лето. Анапа» – останется прежней. Но сериал претерпит некоторые «косметические» изменения. Герои, по словам актера Дмитрия Орлова
(капитан Мельников), приобретут некоторый лоск и станут напоминать скорее метросексуалов, нежели скромных милиционеров из первой части. Преобразится и героиня Светланы Антоновой
(Марина Заяц), которая сменит свой скромный прокурорский наряд на узкие юбки и шпильки, чем окончательно покорит сердце Мельникова. А основное место действия, Анапа, предстанет перед зрителем не столько провинциальным приморским городком, сколько современным курортом – шумным, манящим пляжными огнями и зажигательной музыкой. На этом беспечном фоне будут происходить новые запутанные преступления, которые и предстоит раскрывать главным героям.
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
Дмитрий Мельников (Дмитрий Орлов)
Капитан милиции, старший офицер в патруле. Ему тридцать пять лет, и, по мнению младшего лейтенанта Егора Ковальчука, ему уже давно пора получить майора. Дмитрий, которого все по-моряцки называют «Кэп» – человек молчаливый, на первый взгляд даже мрачноватый. За его капитанским званием стоит целая история. Когда-то Мельников был майором и работал опером в «убойном» отделе. Влюбленный в инспектора по делам несовершеннолетних, Мельников долго ухаживал за девушкой. Его напарник, которого он считал лучшим другом, поспорил с кем-то, что соблазнит ее, и затем утверждал, что выиграл пари. Узнав об этом, Мельников в День милиции устроил драку в присутствии многочисленных свидетелей. Дело замяли, но Мельникову в звании капитана пришлось уйти из «убойного отдела». В морской патруль его позвал старый знакомый – начальник отдела водной милиции. У Мельникова поразительная интуиция: он нутром чувствует ложь. Многие считают, что, работая в морском патруле, Кэп хоронит свой талант - ведь он прирожденный следователь. Но Дмитрий вполне удовлетворен «полевой» работой, а чужое мнение его, похоже, мало волнует.
Егор Ковальчук (Сергей Шарифуллин)
Выпускник школы милиции, двадцатидвухлетний младший лейтенант не добрал баллов для распределения в Уголовный розыск, и ему предлагают поработать стажером в патруле морской милиции. Мечтавший о работе следователя Егор, скрепя сердце соглашается, надеясь через год уже в звании лейтенанта пройти в УГРО. Он амбициозен и самоуверен: в школе милиции он был лучшим, а в розыск не попал только потому, что вместо него взяли «блатного» сынка какого-то милицейского начальника. К работе в патруле относится скептически и поначалу считает своих напарников неудачниками. Но на первом же деле начинает понимать, что работа в морском патруле полна опасных поворотов и неожиданностей, о которых он даже не подозревал, а ему самому предстоит многому научиться у опытных коллег.
Сержик Довлатян (Микаел Джанибекян)
Старший сержант, двадцать семь лет. В патруле служит мотористом и водителем. Способен вслепую управлять машиной и катером. Весельчак и балагур, разговаривает на всех языках бывших советских республик, кроме эстонского. Местный до мозга костей, знает всех и все, может найти подход к любому человеку. Несмотря на малый рост и чересчур «эффектную» внешность, пользуется поразительным успехом у женщин всех возрастов, особенно у отдыхающих. Смеется над попытками семьи найти ему достойную армянскую невесту. Сержик с уважением относится к Кэпу; несмотря на разность характеров, эти двое идеально дополняют друг друга.
Заяц Марина Викторовна (Светлана Антонова)
Сотрудник прокуратуры. Эта привлекательная тридцатипятилетняя женщина не замужем: слишком много времени у нее отнимает работа, да и характер – не сахар. Она по поводу и без повода придирается к Мельникову. На самом деле они нравятся друг другу, но боятся признаться в этом даже самим себе.
Кстати!
Съемки сериала проходили не только на городских пляжах, но и живописных окрестностях Анапы. В том числе – неподалеку от поселка Сукко, на Змеином озере, которое названо так не случайно: местные жители утверждают, что это самое настоящее логово гадюк.
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