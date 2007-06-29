Завершился 29 Московский международный кинофестиваль

29 июня 2007
В кинотеатре "Пушкинский" состоялось официальное закрытие 29 Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Пять серебряных Святых Георгиев и главный приз - золотой Георгий - нашли своих героев. Десятидневный праздник кино завершился.
За 10 дней гости и участники 29 ММКФ смогли увидеть около 200 картин, 19 из которых представлены в Основном конкурсе, еще 10 в конкурсе "Перспективы". Более 100 000 зрителей посетили кинотеатр "Октябрь" - основной фестивальный центр.
Первыми серебряного Георгия вручали члены Жюри конкурса "Перспективы", в которое вошли: председатель Ульрих Грегор (Ulrich Gregor) (Германия), Алексей Попогребский (Россия), Иосиф Фейгинберг (Канада) и Андрей Халпахчи (Украина):
Приз "За лучший фильм Конкурса "Перспективы":
"Монотонность" (Monotonija) (реж. Юрис Поскус (Juris Poskus), Латвия)
Члены жюри Основного конкурса, в которое вошли председатель Фред Скепси
(Fred Schepisi) (Австралия), Анна Гальена (Anna Galiena) (Италия), Дито
Цинцадзе (Грузия), Илдико Энеди (Ildiko Enyedi) (Венгрия), Отман Карим
(Othman Karim) (Швеция), Рената Литвинова (Россия) и Фред Роос (Fred Roos)
(США), вручили призы Основной конкурсной программы:
Приз за лучшее исполнение женской роли:
Кирсти Стубо (Kirsti Stubo) ("Опиум" (Opium), Венгрия/Германия/США)
Приз за лучшее исполнение мужской роли:
Фабрис Лукини (Fabrice Luchini) ("Мольер" (Moliere), Франция)
Специальный приз жюри:
"Русский треугольник" (реж. Алеко Цабадзе, Грузия)
Приз за лучшую режиссерскую работу:
Джузеппе Торнаторе (Giuseppe Tornatore) ("Незнакомка" (La Sconociuta), Италия)
Главный приз - золотой Святой Георгий - за лучший фильм:
"Путешествие с домашними животными" (реж. Вера Сторожева, Россия)
По традиции, на церемонии закрытия президент ММКФ Никита Михалков вручил еще
один специальный приз:
Обладателем специального приза "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского" под названием "Я верю" стал легендарный актер Даниэль Ольбрыхский, Польша.
Днем 30 июня в кинотеатре "Октябрь" российские и зарубежные кинокритики
объявили победителей следующих призов:
Приз Жюри Международной кинокритики (ФИПРЕССИ) за лучший фильм Основного
конкурса: "Ничего личного" (реж. Лариса Садилова, Россия)
Приз Жюри Российской кинокритики за лучший фильм Основного конкурса:
"Временное освобождение" (Ledsaget Udgang) (реж. Эрик Клаусен (Erik
Clausen), Дания)
Приз Федерации Киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса:
"Временное освобождение" (Ledsaget Udgang) (реж. Эрик Клаусен (Erik
Clausen), Дания).
Приз Федерации Киноклубов России за лучший фильм Российской программы:
"Изгнание" (реж. Андрей Звягинцев, Россия)
Приз зрительских симпатий лучшему фильму Основного конкурса в соответствии с результатами опроса зрителей:
"Мольер" (Moliere) (реж. Лоран Тирар (Laurent Tirard), Франция) и "Незнакомка" (La Sconociuta) (режиссер Джузеппе Торнаторе (Giuseppe Tornatore), Италия).
29 Московский Международный кинофестиваль завершился показом фильма-закрытия
"Железнодорожный роман" (Roman de Gare) французского режиссера Клода Лелуша (Claude Lelouch), который специально для этого прилетел в Москву на 29 ММКФ.
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