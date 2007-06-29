Завершился 29 Московский международный кинофестиваль

В кинотеатре "Пушкинский" состоялось официальное закрытие 29 Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Пять серебряных Святых Георгиев и главный приз - золотой Георгий - нашли своих героев. Десятидневный праздник кино завершился.

За 10 дней гости и участники 29 ММКФ смогли увидеть около 200 картин, 19 из которых представлены в Основном конкурсе, еще 10 в конкурсе "Перспективы". Более 100 000 зрителей посетили кинотеатр "Октябрь" - основной фестивальный центр.

Первыми серебряного Георгия вручали члены Жюри конкурса "Перспективы", в которое вошли: председатель Ульрих Грегор (Ulrich Gregor) (Германия), Алексей Попогребский (Россия), Иосиф Фейгинберг (Канада) и Андрей Халпахчи (Украина):

Приз "За лучший фильм Конкурса "Перспективы":

"Монотонность" (Monotonija) (реж. Юрис Поскус (Juris Poskus), Латвия)



Члены жюри Основного конкурса, в которое вошли председатель Фред Скепси

(Fred Schepisi) (Австралия), Анна Гальена (Anna Galiena) (Италия), Дито

Цинцадзе (Грузия), Илдико Энеди (Ildiko Enyedi) (Венгрия), Отман Карим

(Othman Karim) (Швеция), Рената Литвинова (Россия) и Фред Роос (Fred Roos)

(США), вручили призы Основной конкурсной программы:

Приз за лучшее исполнение женской роли:

Кирсти Стубо (Kirsti Stubo) ("Опиум" (Opium), Венгрия/Германия/США)

Приз за лучшее исполнение мужской роли:

Фабрис Лукини (Fabrice Luchini) ("Мольер" (Moliere), Франция)

Специальный приз жюри:

"Русский треугольник" (реж. Алеко Цабадзе, Грузия)

Приз за лучшую режиссерскую работу:

Джузеппе Торнаторе (Giuseppe Tornatore) ("Незнакомка" (La Sconociuta), Италия)

Главный приз - золотой Святой Георгий - за лучший фильм:

"Путешествие с домашними животными" (реж. Вера Сторожева, Россия)

По традиции, на церемонии закрытия президент ММКФ Никита Михалков вручил еще

один специальный приз:

Обладателем специального приза "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского" под названием "Я верю" стал легендарный актер Даниэль Ольбрыхский, Польша.



Днем 30 июня в кинотеатре "Октябрь" российские и зарубежные кинокритики

объявили победителей следующих призов:

Приз Жюри Международной кинокритики (ФИПРЕССИ) за лучший фильм Основного

конкурса: "Ничего личного" (реж. Лариса Садилова, Россия)



Приз Жюри Российской кинокритики за лучший фильм Основного конкурса:

"Временное освобождение" (Ledsaget Udgang) (реж. Эрик Клаусен (Erik

Clausen), Дания)



Приз Федерации Киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса:

"Временное освобождение" (Ledsaget Udgang) (реж. Эрик Клаусен (Erik

Clausen), Дания).



Приз Федерации Киноклубов России за лучший фильм Российской программы:

"Изгнание" (реж. Андрей Звягинцев, Россия)



Приз зрительских симпатий лучшему фильму Основного конкурса в соответствии с результатами опроса зрителей:

"Мольер" (Moliere) (реж. Лоран Тирар (Laurent Tirard), Франция) и "Незнакомка" (La Sconociuta) (режиссер Джузеппе Торнаторе (Giuseppe Tornatore), Италия).



29 Московский Международный кинофестиваль завершился показом фильма-закрытия

"Железнодорожный роман" (Roman de Gare) французского режиссера Клода Лелуша (Claude Lelouch), который специально для этого прилетел в Москву на 29 ММКФ.