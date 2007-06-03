Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера фильма "Отрыв"

3 июня
Все года

Хроника кино >>
3 июня 2007
Впервые известный сценарист Александр Миндадзе представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" (с 3 по 11 июня) фильм "Отрыв", снятый им как режиссером. "С одной стороны, конечно, же это мой режиссерский дебют, но с другой, эта профессия для меня не такая уж новость - за спиной опыт длиною в 25 лет, когда я присутствовал на съемочной площадке вместе с режиссером Вадимом Абдрашитовым, с которым мы сняли большинство моих картин ("Парад планет", "Армавир", "Слуга", "Пьеса для пассажира" и другие)", - сказал Александр Миндадзе. "Первая моя режиссерская работа меня не разочаровала. Может быть потому, что я снимал фильм по собственному сценарию и соавторам легче было понять друг друга и договориться. Я знал, чего я хочу и мне надо было лишь досказать это кинематографическим языком. При сложной ситуации, существующей сегодня в кинематографе в области сценариев, мне даже повезло", - отметил он.
На вопрос, что означает необычное название фильма "Отрыв", Миндадзе сказал: "Отрыв" - это когда человек отрывается от реальностей, от собственного "я" в силу экстремальной драматической ситуации. И неожиданно открывает при этом незнакомые для себя ранее качества: обнаруживает свое новое лицо, обретает новое рождение. Я не хочу раскрывать сюжет, только скажу, что это современная история о человеке, потерявшем в авиакатастрофе жену. Он, пытаясь понять, как это произошло, сближается с экипажем самолета, летевшим на встречу потерпевшему катастрофу. Тут и происходят с ним необыкновенные превращения". По словам Миндадзе, всегда в его картинах главный герой - это время и не трагические, к сожалению, нередко нынче страшные ситуации, связанные с авиакатастрофами, определили выбор сюжета.
Работа над фильмом "Отрыв" шла около года. Сами же съемки, которые проходили в Минске, Москве и Египте, заняли не более двух месяцев.
Снималась эта картина на студии "Пассажир". В фильме заняты артисты малоизвестные, а некоторые и вовсе впервые дебютирующие в кино.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Александр Миндадзе
фильмы
АрмавирОтрывПарад планетПьеса для пассажираСлуга

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно

Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно

В швейцарском городе Локарно начинается 59-й Международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.
Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Елена Королёва
Пётр Красилов
Регина Мянник
Ирина Патракова
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Жюли Гайе
Полетт Годдар
Тони Кёртис
Доминик Лаффен
Джон Маулдер-Браун
Веслав Михниковский
Джеймс Пьюрфой
все родившиеся 3 июня >>

Премьеры ТВ

Шеф. Игра на повышение
29 мая
НТВ
7 футов под килем
3 июня
Россия 1
Никому не говори
3 июня
Россия 1
Шеф Адам Джонс
3 июня
Первый канал
Наследники
5 июня
Россия 1
Фамильные ценности
5 июня
Домашний

ревью