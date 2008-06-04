Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сатира на экранах СССР

4 июня
Все года

Хроника кино >>
4 июня 1962
На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала "Фитиль". Первый номер сатирического киножурнала стал событием: критика отдельных недостатков партией приветствовалась, а люди специально шли в кино, чтобы не пропустить "премьеру". Смеялись до слез, а кое-кто и по-настоящему плакал.
Как правило, "Фитиль" показывали в кинотеатрах перед началом демонстрации основного фильма. Популярность "Фитиля", была необычайной. Многие "звезды" советского кино снимались в этом киножурнале: Николай Парфенов, - он рекордсмен, снявшийся практически в каждом номере "Фитиля", Георгий Вицин, Александр Пятков, Юрий Никулин и другие. С "Фитиля" начинали и многие ныне известные кинорежиссеры. Это и будущий мастер анимации Вячеслав Котеночкин, также известный режиссер, народный артист России Леонид Марягин, который снял 40 сюжетов для "Фитиля".
Из интервью Сергея Михалкова, бессменного главного редактора "Фитиля" ("Российская газета"):
" Киножурнал "Фитиль" - уникальнейшее явление культуры нашей страны. Ни в одном государстве мира нет, да, пожалуй, и не будет ничего подобного. В СССР наблюдался дефицит морали и нравственности - сейчас же ситуация гораздо худшая. Не уверен, что "Фитиль" может что-то изменить в этом плане, но попытаться определить ориентиры необходимо.
В 60-е годы наш сатирический киножурнал был создан для целенаправленной борьбы с негативными явлениями в жизни страны. Даже трудно представить себе, сколько взяточников, разгильдяев, расхитителей и прочих негодяев "благодаря" "Фитилю" пошли под суд или лишились своих постов. Каждый выстрел-сюжет "Фитиля" был стопроцентно снайперским. Года не прошло со дня выхода первого номера киножурнала, как съемочные группы "Фитиля" стали самыми нежеланными гостями там, где творилось беззаконие. Ревизоров и контролеров боялись меньше, чем безобидных внешне корреспондентов с кинокамерой."
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Николай Парфёнов

обсуждение >>
№ 1
киноман (Москва)   4.06.2008 - 05:40
А знаете ли: Угольников ушел из "фитиля". Совсем ушел. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.
Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Дмитрий Варшавский
Алёна Галлиардт
Евгений Косырев
Игорь Михайлов (IV)
Елена Попкова
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Илона Береш
Владислав Вальтер
Анджелина Джоли
Кен Кларк
Розалинд Расселл
Изабелла Скорупко
Амелия Уорнер
все родившиеся 4 июня >>

Премьеры ТВ

Деньги
4 июня
НТВ
Наследники
5 июня
Россия 1
Фамильные ценности
5 июня
Домашний
Другая жизнь Маргариты
10 июня
Россия 1
Жизнь, по слухам, одна
10 июня
ТВЦ
Любить и верить
10 июня
Россия 1
Эскобар. Потерянный рай
10 июня
Первый канал

ревью