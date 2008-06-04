Сатира на экранах СССР

анонс

18 февраля 2013 Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя» Гоша Куценко с Чебурашкой возвращается из Пекина, в одной из ролей – продолжатель актерской династии Краско.

20 августа 2011 Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского В Санкт-Петербурге 14-29 ноября прошла ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского в кинотеатре "Родина".

13 февраля 2012 ММКФ: «В России кино будут смотреть всегда» Шестой день Юбилейного ММКФ порадовал дискуссиями о будущем кино, социальной проблематикой фильмов-конкурсантов, а также новым VJ-перформансом Питера Гринуэя.