Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Подсолнухи, Витторио Де Сика и Мосфильм

5 июня
Все года

Хроника кино >>
5 июня 1970
В ИТАЛИИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ демонстрируется картина «Подсолнухи», которую итальянские кинематографисты снимали в нашей стране с помощью советских коллег. Генеральный директор студии «Мосфильм» В.Н.Сурин получил телеграмму от режиссера-постановщика картины «Подсолнухи» Витторио Де Сика: «В связи с огромным успехом фильма «Подсолнухи» я хочу выразить Вам свою благодарность за помощь и сердечное отношение во время моей незабываемой командировки в России. Примите мой самый сердечный привет». Актрисе Людмиле Савельевой, исполнившей в фильме одну из главных ролей, Де Сика написал: «Дорогая Людмила! Фильм «Подсолнухи» имеет в Италии большой успех, и я счастлив за тебя, за твой успех. Критика и зрители в восторге от твоей игры».

"Советский экран" № 11, июнь 1970 года
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Людмила Савельева

обсуждение >>
№ 1
Mzia Davis (New York)   30.07.2012 - 05:35
I absolutaly agree with the great film director of 20th Century. Liudmila's performance next to famous Italian actors was wonderful. She really deserves the best comments. Bravo! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Хиппи в Москве

Хиппи в Москве

Гарик Сукачев, культовая фигура российской рок-культуры, 6 августа 2006 года начал съемки кинокартины "Дом Солнца", по мотивам повести Ивана Охлобыстина "Дом восходящего солнца" (сценарий - Наталья Павловская).
2 комментария
«Ника»: Победители

«Ника»: Победители

3 апреля прошла XXII церемония вручения премии «Ника». Лучшим отечественным фильмом признан мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Александр Берда
Елена Воробей
Александр Дзюба
Кахи Кавсадзе
Анатолий Кот
Николай Кутузов
Сережа Остапенко
Валдис Пельш
Евгений Сангаджиев
Джефф Гарлин
Велимир 'Бата' Живоинович
Аманда Крю
Рон Ливингстон
Имоджен Путс
Стефания Сандрелли
Марк Уолберг
все родившиеся 5 июня >>

Премьеры ТВ

Деньги
4 июня
НТВ
Наследники
5 июня
Россия 1
Фамильные ценности
5 июня
Домашний
Другая жизнь Маргариты
10 июня
Россия 1
Жизнь, по слухам, одна
10 июня
ТВЦ
Любить и верить
10 июня
Россия 1
Эскобар. Потерянный рай
10 июня
Первый канал
Чёрный цветок
11 июня
Домашний

ревью