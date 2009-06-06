В Питере обсудили кризис кино

5 июня 2009 в рамках работы Петербургского международного экономического форума прошла сессия «МИРОВОЕ КИНО В ПЕРИОД КРИЗИСА».
Участники сессии – президент «Системы Масс-Медиа» и член совета директоров кинокомпании «Всемирные Русские Студии» (RWS) Андрей Смирнов
, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
, продюсер Сергей Сельянов
, актриса Ингеборга Дапкунайте
и председатель совета директоров Walt Disney International Энди Бёрд – обсудили актуальные вопросы мировой и отечественной киноиндустрии в условиях кризиса.
В своем выступлении в рамках круглого стола Андрей Смирнов
заявил, что в момент кризиса в России наметился позитивный тренд очищения кинематографа от людей, которые хотели бы получать деньги, но при этом ничего не создавать.
Как отметил г-н Смирнов
, в советские времена на создание кино государство тратило в год более 100 миллионов рублей, и это была «политика лишних денег». Сейчас, когда лишних денег не стало, инвесторы станут лучше понимать, для чего им нужно вкладывать в создание кино. Очевидна смена тенденций, переход к более осмысленному вложению денег, причем не только со стороны независимых инвесторов, но и со стороны государства».
Одной из главных проблем российского кинематографа Андрей Смирнов
назвал отсутствие распространенного во всем мире индустриального подхода к кино, переход к которому России предстоит совершить в ближайшее время. Это позволит переломить сложившееся восприятие кинематографа как некой бесформенной субстанции, в которой была возможность «потворить», причем в основном за государственные средства. А в результате лишь малое число снимаемых картин доходило до зрителя и было ему интересно. Но именно сейчас появилась почва для создания контента, действительно необходимого обществу.
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