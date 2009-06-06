В Питере обсудили кризис кино

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10 января 2012 Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group В ноябре в Одессе Кира Муратова начала съемки своей новой картины «Мелодия для шарманки».

27 сентября 2006 Свинцовый мальчик Руслан В прокат выходит фильм "Плюмбум, или Опасная игра". Молодой герой, каким его видят Вадим Абдрашитов и Александр Миндадзе, вызывает шок. Имя "Плюмбум" становится нарицательным.

13 февраля 2012 Фильмы производства кинокомпании Star Media получили призы XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» Мелодрама режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» удостоена главного приза XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», а фильм «Право на надежду» режиссера Тараса Ткаченко получил специальный «Диплом надежды» кинофестиваля.