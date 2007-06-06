Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Итоги программы "Россиянин года"

6 июня
Все года

Хроника кино >>
6 июня 2007
6 июня 2007 года — в конференц-зале Администрации Президента Российской Федерации прошла церемония подведения итогов программы "Россиянин года". Из деятелей культуры, связанных с кинематорафом, по результатам голосования и решения специальной комиссии, в число лауреатов почетного звания вошли:
В номинации "Звезда России" — Сергей Безруков
В номинации "Искуство и культура" — Марк Захаров
В номинации "Легенда России" Владимир Зельдин
Специальная премия за лучшую режиссерскую работу над фильмом "Остров" — Павел Лунгин.
Поздравить "Россиян года" пришли лауреаты прошлых лет, члены Экспертного совета, политические и общественные деятели, мастера культуры и спортсмены-олимпийцы.
В торжественном вечере приняли участие 1500 гостей из 27 регионов России, иностранные гости. Освещали церемонию 170 журналистов, представляющих российские и зарубежные СМИ, съемочные группы 11-ти телеканалов.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей БезруковМарк ЗахаровВладимир ЗельдинПавел Лунгин
фильмы
Остров

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Форсаж 4». Премьера

«Форсаж 4». Премьера

Москву посетили звезды «Форсажа» Вин Дизель, Пол Уокер, Мишель Родригес и Джордана Брюстер. Поводом послужила предстоящая премьера четвертой части.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.

День рождения >>

Бари Алибасов
Сайдо Курбанов
Сережа Медведев
Татьяна Пельтцер
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Мерле Тальвик
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Роман Вильхельми
Антонина Гордон-Гурецкая
Пол Джаматти
Роберт Ингланд
Лиана Орфей
Билли Уайтлоу
все родившиеся 6 июня >>

Премьеры ТВ

Наследники
5 июня
Россия 1
Фамильные ценности
5 июня
Домашний
Другая жизнь Маргариты
10 июня
Россия 1
Жизнь, по слухам, одна
10 июня
ТВЦ
Любить и верить
10 июня
Россия 1
Эскобар. Потерянный рай
10 июня
Первый канал
Чёрный цветок
11 июня
Домашний

ревью